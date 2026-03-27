Austria, hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, pidió apoyo de la sociedad luego de que una jueza decidiera otorgar la libertad al feminicida de su mamá, Mario Alberto Sabag Corona.

A través de un video que compartió en redes sociales, condenó la orden de la jueza penal federal Amarande Riojas Orozco y pidió “no me dejen sola”.

El feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo ocurrió el pasado 17 de marzo de 2019 en la colonia Álamo de la Ciudad de México (CDMX), luego de que su feminicida la drogara, golpeara y violara.

“Condeno la decisión de esta jueza porque está dejando libre al asesino de mi mamá. Les pido su ayuda, no me dejen sola, por favor no me dejen sola, no nos dejen solos. Que el nombre de mi mamá Maciel quede archivado como miles y miles de casos más que nunca reciben justicia. Esto es muy injusto” Austria, hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo

Feminicida de Sánchez Ronquillo será puesto en libertad el 27 de marzo, lamenta hija

La hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo alertó a través de redes sociales que Mario Alberto Sabag, feminicida de su mamá, será puesto en libertad este viernes 27 de marzo a las 8:30 horas.

Austria recordó que la prisión preventiva contra el feminicida de si mamá se consiguió hasta 2023, gracias al apoyo de colectivas, “pero hoy todo esto está en riesgo” debido a la orden de la jueza Amarande riojas Orozco.

“Mañana (27 de marzo), a las 8:30, por orden de la jueza de amparo Amarande Riojas Orozco, el asesino de mi mama, el feminicida de mi mamá, quedará en libertad” Austria, hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo

Austria recordó que su mamá fue drogada, golpeada y violada por quien entonces era su pareja y, a pesar de ello, la jueza le otorgó un amparo para obtener su libertad.

“Mi mamá, Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo fue víctima de feminicidio y mañana puede salir libre su feminicida por culpa de una jueza… A mi mamá la golpearon hasta quitarle la vida y le enterraron un gancho en la garganta. Esto fue hace 7 años, en 2019, yo en ese momento tenía 20 y mi hermanito tenía 8” Austria, hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo

Maciel Alejandrina Sanchez Ronquillo luchó un mes y medio por mantenerse con vida; sin embargo, tuvo muerte cerebral debido a la gravedad de sus lesiones.

Mientras se recuperaba, Mario Alberto Sabag le envió una tarjeta a Maciel Alejandrina Sanchez Ronquillo en la que le pide disculpas por “perder el control”, además de “dejar a un lado el orgullo” para regresar.

“Bebé discúlpame. No te alejes, perdí el control. Te amo, siempre lo haré, deja a un lado el orgullo, Te amo bebé” Mario Alberto Sabag, feminicida de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo

Hija de Sánchez Ronquillo teme represalias de feminicida de su mamá

Por otra parte, Austria señaló que la libertad del feminicida de su mamá la pone en riesgo a ella y a su hermano menor, pues temen represalias por haber tomado acciones legales en su contra.

La hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo dijo no sentirse segura y lamentó que el feminicida de su mamá se de gracias a la resolución de una jueza que prometió defender a las mujeres en las primeras elecciones del Poder Judicial.

“Y la verdad tengo miedo, tengo mucho miedo. Miedo por mi vida, miedo por la vida de mi hermano, miedo por la vida de las otras mujeres allá afuera que se lo puedan encontrar” Austria, hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo

“Saber que la persona que asesinó a mi mamá volverá a estar libre me aterra, me aterra muchísimo porque quedamos mi hermano y yo completamente expuestos”, señaló Austria.

Asimismo, reclamó que se trató de una resolución sin perspectiva de género que no tomó en cuenta la forma violenta del feminicidio de su mamá ni cuidar el interés superior de su hermano menor de edad.