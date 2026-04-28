El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió temporalmente a la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, de 34 años de edad, por fallo en feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo; hoy Pablo Sánchez Martínez ocupa su cargo.

El abogado es el Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.

Pero, ¿quién es el suplente de la juzgadora Aneshuarely Amarande? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Pablo Sánchez Martínez, abogado y suplente en Distrito 15 en Material Penal de CDMX?

Pablo Sánchez Martínez se desempeña como Secretario de Juzgado de Distrito. A lo largo de los años ha ocupado distintos puestos dentro del Poder Judicial.

Hoy funge como suplente en el Distrito 15 en Material Penal de la Ciudad de México tras la suspensión temporal de Aneshuarely Amarande por su fallo en caso de feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo.

La jueza concedió un amparo al presunto feminicida de Sánchez Ronquillo y prohibió volver a imponerle prisión preventiva.

Suspenden a jueza Aneshuarely Amarende por fallo en caso de feminicidio de Sánchez Ronquillo (Especial)

El 30 de marzo de 2023, Mario Alberto Sabag Corona, quien fue pareja sentimental de la víctima, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, por presunto feminicidio, evento que tuvo lugar en 2019.

Ingresó al Reclusorio Oriente, donde fue vinculado a proceso y le impusieron prisión preventiva justificada. Actualmente, y por fallo de Aneshuarely Amarande, lleva su proceso en prisión domiciliaria.

¿Qué edad tiene el abogado Pablo Sánchez Martínez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Pablo Sánchez Martínez y, por tanto, su edad

¿Quién es la esposa del abogado Pablo Sánchez Martínez?

Se desconoce este dato sobre Pablo Sánchez Martínez.

¿Qué signo zodiacal es el abogado Pablo Sánchez Martínez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Pablo Sánchez Martínez y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene el abogado Pablo Sánchez Martínez?

Se desconoce este dato sobre Pablo Sánchez Martínez.

¿Qué estudió el abogado Pablo Sánchez Martínez?

De acuerdo con el currículum publicado por el Gobierno de la Ciudad de México, Pablo Sánchez Martínez es abogado, se licenció en Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿En qué ha trabajado el abogado Pablo Sánchez Martínez?

Pablo Sánchez Martínez se ha desempeñado distintos cargos dentro del poder judicial federal: