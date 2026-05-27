La empresa energética Ikon Midstream, con sede en Houston, Texas, Estados Unidos, está siendo investigada en México por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunto vínculo con el huachicol fiscal y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Reuters tuvo acceso a cuatro documentos de seguridad del gobierno de México y a tres fuentes de seguridad que confirmaron la investigación.

La investigación toma en cuenta indicios como envíos marítimos a México desde Estados Unidos y Canadá que han buscado evadir impuestos, sobre todo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y pasarlos por aceites y otros aditivos, lo cual caracteriza el huachicol fiscal.

FGR investiga huachicol fiscal de Ikon Midstream y el CJNG

La FGR tiene una investigación sobre huachicol fiscal que se centra en Ikon Midstream y el CJNG, basada en testimonios, documentos y vigilancia.

En la trama también se incluyen buques cisterna como uno de nombre Torm Agnes, así como empresas de transporte por carretera que realizaron la descarga en los puertos de Ensenada y Guaymas, Sonora.

Reuters no obtuvo una versión de la FGR. Por otra parte, retoma que de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el huachicol fiscal es la segunda mayor fuente de ingreso para los grupos criminales.

Ikon Midstream niega vínculos con el CJNG

Rhett Kenagy, director ejecutivo de Ikon Midstrteam, declaró a Reuters el 12 de mayo que no existía ni una sola prueba que respaldara los señalamientos y que no se pronunciaría sobre rumores.

La investigación de la FGR sobre nexos de Ikon Midstream con el CJNG se habría iniciado entre marzo y abril de 2026.

Mientras tanto, en Estados Unidos el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ejecutó un allanamientos en las oficinas de Ikon Midstream en Houston, Texas, el 14 de abril, aunque no se sabe si las autoridades de Estados Unidos y México trabajan de manera conjunta.

Reuters describió que el caso se compone de una compleja red de importadores, transportistas, distribuidores y facilitadores en México.