Mario Alberto Sabag Corona, acusado del feminicidio de Maciel Sánchez Ronquillo, fue liberado tras casi siete años de prisión preventiva bajo medidas cautelares consideradas endebles, pues salió sin grillete electrónico y únicamente con la obligación de firmar periódicamente.

“Salió sin brazalete, solamente salió con arresto domiciliario” Austria. Hija de Maciel Sánchez Ronquillo

Austria, hija de la víctima, denunció que la resolución de la jueza Amarande Riojas Orozco representa un riesgo para las mujeres y anunció que continuará exigiendo justicia.

Tras la presión social, se le impuso arresto domiciliario, aunque sin vigilancia ni dispositivos de control.

Acusado de feminicidio en caso Sánchez Ronquillo está libre y sin grillete

Tras casi 7 años bajo prisión preventiva, Mario Alberto Sabag Corona, sujeto acusado del feminicidio de Maciel Sánchez Ronquillo, fue puesto en libertad por orden de la jueza Amarande Riojas.

El resolutivo estableció que a pesar de que el caso sigue en curso y hay elementos importantes contra el el individuo, saliera de prisión casi sin medidas cautelares, pues ni siquiera debe usar un grillete.

Al respecto, Austria, hija de Maciel Sánchez Ronquillo, declaró en entrevista en W Radio, que el acusado de feminicidio solo estaba obligado a acudir a firmar para comprobar su estancia en México.

“Iba a ser que nada más que fuera a firmar que él seguía ahí, pero iba a estar sin brazalete y sin nadie que lo cuidara” Austria. Hija de Maciel Sánchez Ronquillo

Al criticar la actuación de la jueza, Austria advirtió que junto a su familia no se va a detener en exigir justicia, pues señaló que la libertad del sujeto representa un peligro para las mujeres.

En especial porque resaltó que el individuo es una persona “muy peligrosa”, por lo que tanto hombres como mujeres que estén cerca de él, pueden correr un alto riesgo.

Hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo reclama libertad del feminicida de su mamá (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Caso Sánchez Ronquillo: acusado de feminicidio ya fue puesto en arresto domiciliario

Ante la determinación judicial en torno al acusado del feminicidio en el caso Sánchez Ronquillo, la hija de la víctima resaltó que la presión que se ha ejercido en redes ha dejado buenos resultados.

Lo anterior debido a que resaltó que las exigencias que se han planteado, permitieron que se le impusiera una nueva medida cautelar a Mario Alberto Sabag Corona, consistente en el arresto domiciliario.

“Entonces lo que logramos con esto en las redes sociales, al hacer tanto ruido fue que le pusieran por lo menos arresto domiciliario” Austria. Hija de Maciel Sánchez Ronquillo

No obstante, resaltó que el arresto domiciliario es sin vigilancia ni grillete, por lo que adelantó que seguirá con la acciones de protesta y no cesar en sus demandas de justicia para su madre.

Además, dijo que se va a presentar una queja contra la jueza que liberó al acusado de feminicidio de la que detalló, se impondrá ante el tribunal de disciplina para expresar su desacuerdo con su actuación.