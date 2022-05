Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo fue asesinada en 2019 en la Ciudad de México (CDMX); el hombre que era su pareja la drogó, la golpeó, la violó y la torturó hasta dejarla inconsciente.

A 3 años del feminicidio de Maciel Sánchez , no hay ningún detenido y, hasta donde sus hijos han sido informados, la carpeta de investigación se archivó con el delito de “lesiones” y no por feminicidio, por lo que no hay ningún avance.

“Hoy después de casi 3 años tengo el valor para hablar sobre el feminicidio de mi mamá, antes tenía miedo, pero ella se merece justicia y como la ley no se la dio, intentaré conseguirla yo”. Austria, hija de Maciel

Denuncia en redes sociales de Austria (Captura de pantalla)

El feminicidio de Maciel Alejandrina

Austria, hija de Maciel Sánchez, comenzó a difundir la información sobre el feminicidio de su mamá al ver que el caso no avanzaba y que el responsable sigue libre.

A través de sus redes sociales, la joven detalló cómo fue que ocurrió el feminicidio de Maciel. La agresión que ocasionó la muerte de su mamá fue el 17 de marzo de 2019.

Maciel Sánchez estaba con Mario Alberto “N”, su pareja sentimental, en su departamento ubicado en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, CDMX. Ahí, la mujer fue drogada y torturada física y sexualmente.

Al darse cuenta que Maciel estaba inconsciente, el hombre llamó a una ambulancia y los paramédicos encontraron a la mujer desnuda en el suelo con evidentes signos de violencia.

De acuerdo con el testimonio de Austria, Mario “N” le pagó a los paramédicos para que no registraran su nombre ni el número del departamento donde estaban. Y una vez que llegaron al Hospital de Cos en la colonia Roma, policías dejaron ir al responsable.

Fotos de los golpes que recibió Maciel ( @nortenarockstar)

Maciel permaneció hospitalizada por mes y medio

Al día siguiente, Austria, que tenía 20 años de edad, llegó al Hospital de Cos y fue recibida por la mamá de Mario Alberto “N”, quien le aseguró que lo que había pasado eran “cosas de pareja” y que no sabía dónde estaba su hijo.

La joven decidió trasladar a su mamá a la Cruz Roja de Polanco porque consideró que en el hospital mencionado no estaban atendiendo a la víctima. Al llegar al otro centro, la operaron de urgencia.

Maciel Sánchez permaneció hospitalizada mes y medio, la operaron en 3 ocasiones de la cabeza y por dos semanas, tuvo coma inducido. Por unos días, la mujer despertó pero al final, fue declarada con muerte cerebral el 26 de abril de 2019.

Durante las semanas que Maciel permaneció hospitalizada, la familia de Mario Alberto “N” estuvo en el hospital, sin embargo, al notificarse la muerte de la mujer, Austria no volvió a verlos.

Maciel Sánchez (@ nortenarockstar)

Hija de Maciel Sánchez acusa a Mario Alberto “N”, a sus padres y a un tío del feminicidio

Austria, hija de Maciel Sánchez, explicó que no solo Mario Alberto “N” es el responsable del feminicidio de su mamá, señala a sus padres y a un tío de encubrimiento .

En su cuenta de Instagram, la joven ha compartido fotos de su mamá herida, y de los rostros de quienes serían los responsables.

Maciel fue asesinada y sus hijos, Austria y un niño de 8 años de edad, quedaron huérfanos, quienes hicieron responsables de lo que les pueda llegar a pasar al agresor de su mamá y a sus familiares.