Amarande Riojas Orozco, jueza 15 de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, tomó protesta en su cargo en septiembre de 2025 tras las primeras elecciones del Poder Judicial.

La jueza realizó campaña con la promesa de defender los derechos de las mujeres y compartió que, como abogada se ha dedicado a defender a víctimas de violencia sexual.

Sin embargo, recientemente se le ha señalado por ordenar la liberación del feminicida de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de la jueza Amarande Riojas Orozco, como:

¿Quién es Amarande Riojas Orozco?

¿Cuántos años tiene Amarande Riojas Orozco?

¿Cuál es el signo zodiacal de Amarande Riojas Orozco?

¿Amarande Riojas Orozco tiene esposo?

¿Amarande Riojas Orozco tiene hijos?

¿Qué estudió Amarande Riojas Orozco?

¿Cuál es la trayectoria de Amarande Riojas Orozco? y más

¿Quién es Amarande Riojas Orozco?

Amarande Riojas, cuyo nombre completo es Aneshuarely Amarande Riojas Orozco jjueza 15 de Distrito en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación desde el 1 de septiembre de 2025

De acuerdo con la jueza, se ha dedicado al activismo por los derechos de la mujer, así como contra la corrupción.

¿Quién es Amarande Riojas? (Amarande Riojas/ Instagram)

¿Cuántos años tiene Amarande Riojas Orozco?

Amarande Riojas Orozco nació el 4 de febrero de 1992, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Amarande Riojas Orozco?

Ya que el cumpleaños de Amarande Riojas Orozco es el 4 de febrero, la jueza 15 de Distrito en Materia Penal nació bajo el signo zodiacal de Acuario.

¿Amarande Riojas Orozco tiene esposo?

Sí, Amarande Riojas Orozco tiene esposo, se trata de Diego Eduardo Castañón Chávez, actual Secretario Auxiliar de Ponencia del ministro Arístides Guerrero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Previo a ello fue Secretario Auxiliar de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

¿Amarande Riojas Orozco tiene hijos?

Sí, Amarande Riojas Orozco tiene un hijo con su esposo, se trata de un bebé nacido a finales de 2025.

¿Qué estudió Amarande Riojas Orozco?

Amarande Riojas Osrosco tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana, de la que obtuvo su cédula profesional en 2018.

Además de una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la misma universidad que culminó en 2022.

También cuenta con un diplomado en Reconstrucción Craneofacial en el Colegio Nacional de Criminología y Ciencias Forenses A.C y el Colegio de Tecnología y Prótesis Dental de 2010.

¿Cuál es la trayectoria de Amarande Riojas Orozco? y más

Amarande Riojas Orozco, jueza 15 de Distrito en Materia Penal en la CDMX se ha desempeñado la mayor parte de su carrera como abogada penalista independiente.

De acuerdo con su cv compartido para su candidatura en las elecciones del Poder Judicial, se a desempeñado como:

socia fundadora de Riojas Orozco Castañón y Asociados (ROCA) desde 2022

abogada penalista externa en León, Guanajuato para el Corporativo Rodríguez Terrón y asociados, de 2019 a 2020

socia de la empresa Stardust Corporación para el análisis de información, Inteligencia Artificial (IA) y Big Data, de 2016 a 2024

Abogada penalista de Carrillo y Gutiérrez del Río abogados y asociados, de 2014 a 2017

Señalan a jueza Amarande Riojas por liberar a feminicida de Maciel Sánchez

La jueza Amarande Riojas Orozco fue señalada por la hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo por ordenar la liberación del feminicida de su mamá, quién recibió prisión preventiva en 2024, a 4 años del feminicidio.

Austria, hija de Maciel Sánchez, señaló que, a pesar de haber prometido brindar justicia para la mujeres, no lo ha cumplido con liberar al feminicida de su mamá y ponerla a ella y su hermano en riesgo.

Luego de que Austria llamara a “no dejarla sola”, usuarios de redes sociales comenzaron a reclamar justicia para Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo y le reclaman no trabajar por la verdad en este caso.

Piden justicia a Amarande Riojas por feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo (Amarande Riojas/ Instagram)