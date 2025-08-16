Al menos 12 millones de adultos mayores en México son beneficiados con la Pensión Bienestar, misma que reciben de manera bimestral, pero ¿en qué cajeros automáticos pueden retirar su dinero sin comisión? Te contamos.

Y es que la Pensión Bienestar se entrega mediante la tarjeta bienestar, con la cual los adultos mayores pueden disponer este apoyo económico.

Cabe recordar que en este 2025 los adultos mayores de 65 años reciben una Pensión Bienestar de 6 mil 200 pesos, los cuales actualmente pueden retirar sin comisión en cajeros automáticos de dos bancos.

Pensión Bienestar adultos mayores: En estos cajeros automáticos puedes retirar sin comisión

Actualmente los adultos mayores reciben su Pensión Bienestar mediante una tarjeta bancaria con la que pueden acudir a un cajero automático y retirar su apoyo económico.

No obstante, de acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar, solo en los siguientes cajeros lo pueden hacer sin pagar comisión:

Banco del Bienestar

Banjercito

En dichos cajeros los adultos mayores podrán disponer del total de su Pensión Bienestar, sin la necesidad de destinar una parte al pago de comisión.

Esto debido a que el apoyo puede ser retirado de diversos cajeros bancarios, sin embargo, se debe pagar un monto por poder retirarlo.

Pensionados adultos mayores (Fernando Carranza García/Cuartoscuro)

¿Cómo usar la Tarjeta del Bienestar? Te decimos el paso a paso para cobrar tu pensión

Si ya tienes tu Tarjeta del Bienestar y vas a cobrar el próximo pago de tu pensión, aquí te decimos el paso a paso para poder usarla.

Bien, como mencionamos arriba en esta nota, lo primero que deberás hacer es acudir a cualquier sucursal del Banco Bienestar o Banjercito, donde no pagarás comisión.

Tras esto te deberás dirigir a los cajeros automáticos, mismos que operan como los de cualquier otra entidad bancaria. Así, deberás hacer lo siguiente:

ingresar tu tarjeta en el cajero

escribir tu NIP

elegir retirar dinero o consultar saldo

tomar el efectivo

al finalizar la operación, recuerda tomar tu tarjeta y guardarla

Es importante mencionar como consejo de seguridad que no debes pedir ayuda ni brindar tus datos personales (como tu NIP) a ninguna persona externa de estos bancos.

Adicional, si acudes a una sucursal del Banco de Bienestar, y eliges pasar a ventanilla, es importante señalar que también podrás tomar esta opción, para la cual deberás llevar una identificación oficial.