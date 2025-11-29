Si tramitaste tu tarjeta de apoyo Iztapa’las Jefas pero aún no has ido a recogerla, la alcaldía Iztapalapa en la CDMX anunció que ya solo te quedan dos días para ir por ella.

Por medio de redes sociales, compartió un mensaje en el que resaltó que quienes aún no recogen la tarjeta, solo podrán hacerlo mañana sábado 29 de noviembre y el domingo 30.

Tarjeta de apoyo Iztapa’las Jefas: solo tienes dos días para recogerla

Dado que solo faltan dos días para poder recoger la tarjeta de apoyo Iztapa’las Jefas, la alcaldía pidió que quienes no han ido por ella, no olviden llevar copias de su credencial de elector y CURP.

En lo que respecta a los horarios en los que las beneficiarias podrán acudir a recoger la tarjeta con la que accederán al apoyo monetario, la autoridad local informó serán estos para los dos días restantes:

Sábado 29 de noviembre de las 9:00 y hasta las 21:00 hrs

Domingo 30 de noviembre de 9:00 y hasta las 19:00 hrs

De la misma forma, en el aviso que se publicó en redes sociales se detalla que el lugar al que deberán ir quienes aún no recogen la tarjeta de apoyo social, es la Macroplaza de la alcaldía.

¿Qué es la tarjeta de apoyo Iztapa’las Jefas?

La alcaldía Iztapalapa encabezada por Aleida Alavez , lanzó durante este 2025 la tarjeta de apoyo Iztapa’las Jefas, un programa social dirigido a las mujeres que viven en la demarcación.

Sobre el programa, se informa que busca beneficiar a mujeres de la alcaldía para contribuir al incremento del ingreso de los hogares en situación de vulnerabilidad social y carencia alimentaria.

AEl programa tiene el objetivo de romper el círculo de violencia con actividades para empoderar a las mujeres y prevenir la violencia contra las mujeres" Alcaldía Iztapalapa

Para ello, las beneficiarias de la tarjeta de apoyo Iztapa’las Jefas, recibirán un apoyo económico que consiste en 400 pesos bimestrales que se repartieron en 5 ocasiones durante este 2025.

Cabe destacar que de momento no se ha abierto la convocatoria para tramitar la tarjeta de apoyo Iztapa’las Jefas 2026, pero se espera que en las siguientes semanas se emita la información.