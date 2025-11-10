Durante el periodo que comprende de hoy 10 al 14 de noviembre 2025, se puso en marcha la segunda semana del mes que se contempla en el calendario de pagos pensión bienestar.

De acuerdo con el calendario de dispersión de la pensión bienestar, a lo largo de los días que se señalan, las personas que podrán cobrar su dinero son quienes sus apellidos empiecen con estas letras:

Lunes 10: G

Martes 11: G

Miércoles 12: H,I,J,K

Jueves 13: L

Viernes 14: M

Calendario pagos pensión bienestar: Estas son la fechas de pago para el resto del mes

Si tu apellido no entra en esta semana como se indica en el calendario de pagos pensión bienestar, te contamos que en los siguientes días del mes de noviembre, los apellidos que recibirán su pago son estos:

Martes 18: M

Miércoles 19: N, Ñ, O

Jueves 20: P, Q

Viernes 21: R

Lunes 24: R

Martes 25: S

Miércoles 26: T, U, V

Jueves 27: W, X, Y, Z

Ten cuenta que el lunes 17 de noviembre no habrá servicio en las sucursales del Banco del Bienestar y no podrás acudir a cobrar tu dinero, porque es un día oficial feriado con motivo de la Revolución Mexicana.

Pensión Bienestar Mujeres (Crisanta Espinosa Aguilar)

Pagos pensión bienestar: Esto debes saber

Si esta se trata de la primera ocasión en la que acudirá por el cobro de tu pensión bienestar de adultos mayores, debes saber que el dinero que recibirás es de 6 mil 200 pesos que corresponde a 2 meses.

En cuanto a las sucursales bancarias a las que puedes acudir para recibir el pago de tu pensión bienestar, los establecimientos que están disponibles para realizar la dispersión se tratan de estos:

Los Bancos del Bienestar, donde hay disponibles dos maneras de realizar el pago, pues puede recurrir al cajero automático o las cajas con personal capacitado

También puedes cobrar tu dinero en otros bancos, sin embargo, en esas sucursales se te hará un cobro de comisión por disposición de efectivo

También tienes que tomar en cuenta que este es el último pago que se te hará en 2025, debido a que el depósito de 6 mil 200 pesos que se te hizo, corresponde al biemestre de noviembre y diciembre.