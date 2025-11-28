La convocatoria SSC CDMX 2025 ya está disponible para todos los hombres y mujeres que quieran sumarse a las filas de la policía de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata del proceso de reclutamiento por medio del cual se lleva a cabo la selección e ingreso de aspirantes a la policía capitalina y acá te contamos requisitos, fechas y más detalles.

Convocatoria SSC CDMX 2025: Lista de requisitos y documentos

En caso de que estés interesado en participar en la convocatoria SSC CDMX 2025, debes tener en cuenta que los siguientes requisitos son indispensables para que puedas participar en el proceso:

Ser mexicana/o en pleno ejercicio de derechos políticos y civiles

Contar con escolaridad mínima de nivel medio superior (preparatoria o bachillerato)

Tener entre 18 y 35 años cumplidos

Estatura mínima: hombres 1.60 m, mujeres 1.50 m

Ser de buena conducta, sin condenas por delitos dolosos o culposos graves, ni estar bajo investigación o proceso penal

Hombres: haber cumplido con el Servicio Militar Nacional

Buen estado de salud física y mental

Índice de masa corporal entre 18.5 y 30.0 kg/m²

Agudeza visual entre 20/20 y 20/40, sin alteraciones de color (con lentes si aplica)

Aprobar evaluaciones de la Universidad de la Policía de la CDMX

No padecer alcoholismo ni consumir drogas o sustancias similares

Aprobar el proceso de Evaluación de Control de Confianza

Aprobar el Programa de Formación Inicial

Cumplir con requisitos de edad, perfil físico, médico y de personalidad establecidos

Someterse a exámenes que comprueben ausencia de alcohol y drogas

No tener antecedentes de destitución en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

Si se ha trabajado en seguridad pública o privada, dar de baja la CUIP anterior

Policías de CDMX (SSC vía X | Captura de pantalla)

En lo que respecta a los documentos que se deben presentar para inscribirse en la convocatoria SSC CDMX 2025, se establece que se tratan de los que se presentan a continuación:

Copia certificada del acta de nacimiento

Certificado de conclusión de estudios de nivel medio superior

Dos cartas de recomendación sobre conducta y solvencia moral (con copia de identificación de los recomendantes)

Declaración firmada de no consumo de drogas ni alcoholismo

Declaración firmada de conformidad con procesos de reclutamiento y evaluaciones

Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (hombres)

Certificado médico de buena salud expedido por institución pública (vigencia máxima 30 días)

Documento oficial con fotografía vigente

Comprobante de domicilio con antigüedad menor a 2 meses

CURP

Constancia de la Contraloría General de la CDMX (no suspensión, inhabilitación o destitución)

Constancia de la Secretaría de la Función Pública (no suspensión, inhabilitación o destitución)

Constancias de no antecedentes penales (local y federal)

Constancia de no deudor alimentario moroso (federal o del lugar de residencia)

Dos fotografías tamaño infantil (color o blanco y negro)

Constancia de situación fiscal (RFC emitido por SAT, con domicilio igual al de la credencial para votar)

Convocatoria SSC CDMX 2025: fechas y cómo registrarte para entrar a la policía

Debes saber que la convocatoria SSC CDMX 2025 está abierta de forma continua, es decir que no hay una fecha de inicio o fin de registro de aspirantes para entrar a la policía capitalina.

Sin embargo, así hay un proceso bien definido para realizar el registro, el cual se trata del que se presenta a continuación:

Entrar al portal oficial: aspirantesup.ssc.cdmx.gob.mx

Seleccionar la convocatoria vigente (Licenciatura en Seguridad Ciudadana / Policía Penitenciario según corresponda)

Crear tu registro en línea llenando el formulario con datos personales y de contacto

Subir documentos escaneados en formato digital

Generar folio de aspirante y guardar el comprobante de registro

Esperar notificación de cita para evaluaciones médicas, físicas, psicométricas y de control de confianza

Presentar las evaluaciones en las fechas y sedes asignadas