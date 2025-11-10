Te damos los 6 requisitos para el registro exitoso en el programa social Mujeres con Bienestar Edomex.

Mujeres con Bienestar es un programa del Estado de México dirigido a población que se encuentra en condición de pobreza y sin acceso a la seguridad social.

Estos son los requisitos para el registro a Mujeres con Bienestar Edomex

Para ser parte del programa Mujeres con Bienestar Edomex y recibir 2 mil 500 pesos bimestrales, debes cumplir con estos requisitos:

Ser mujer Vivir y contar con domicilio en el Estado de México Tener entre 18 y 64 años cumplidos a la fecha de la solicitud Presentar condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social No ser beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal mediante el cual se reciba apoyo monetario Completar desde un teléfono móvil de manera exitosa el proceso de solicitud a través de la página: https://mujeresconbienestar.gob.mx, ir la opción “A” y seleccionar “Iniciar nueva solicitud”

Una vez que cumplas con tu registro deberás recibirás un correo electrónico y SMS en la dirección que pusiste en tu solicitud.

Ahí se te indicará la fecha y hora para seguir con tu proceso de registro presencial.

¿Qué documentos debo llevar para registrarme a Mujeres Bienestar Edomex?

Los documentos, en original y copia, que debes presentar para finalizar tu registro presencial y ser parte de Mujeres con Bienestar Edomex son:

Formato FUB (Formato Único de Bienestar) impreso con los datos que ingresaste en tu solicitud

INE vigente

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 6 meses (Comprobantes aceptados: luz, agua, teléfono fijo y celular, TV por cable o internet, constancia vecinal, constancia ejidal, constancia del municipio)d.

CURP

Acta de nacimiento

Una vez completado el registro, deberás mantenerte pendiente a tu correo electrónico para saber el estatus de tu solicitud.

Cuando sea aprobada te llegará un mensaje a tu correo y celular con la hora y hora para ir por tu tarjeta Mujeres con Bienestar.

El apoyo económico será de 2 mil 500 pesos bimestrales en una o dos ocasiones, de acuerdo al presupuesto autorizado.

Además de beneficios como:

Capacitación digital

Descuentos para el bienestar

Atención médica, psicológica y legal

Seguro de vida y asistencia funeraria

Servicio de telefonía e Internet gratuito