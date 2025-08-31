Adultos mayores y beneficiarios del programa de la pensión Bienestar se preparan para recibir el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2025.

Aunque el calendario oficial aún no ha sido publicado, medios nacionales han revelado el calendario tentativo que seguiría la Secretaría del Bienestar.

Fechas de pago estimadas según la inicial del primer apellido:

Lunes 1 de septiembre: apellidos con letra A

Martes 2 de septiembre: apellidos con letra B

Miércoles 3 y jueves 4: letra C

Viernes 5: letras D, E, F

Lunes 8 y martes 9: letra G

Miércoles 10: letras H, I, J, K

Jueves 11: letra L

Viernes 12 y lunes 15: letra M

Martes 16 (feriado por Independencia)

Miércoles 17: letras N, Ñ, O

Jueves 18: letras P, Q

Viernes 19 y lunes 22: letra R

Martes 23: letra S

Miércoles 24: letras T, U, V

Jueves 25: letras W, X, Y, Z

Pensión Bienestar: ¿Cuánto depositan en septiembre?

Estos son los montos que recibirán los beneficiarios de la Pensión Bienestar en septiembre:

Adultos mayores (65+ años): $6,200 pesos

Personas con discapacidad: $3,200 pesos

Mujeres de 60 a 64 años (Mujeres Bienestar): $3,000 pesos

Niños/as hijos de madres trabajadoras: entre $1,650 y $3,720 pesos

Además, algunos pensionados del IMSS o ISSSTE que también estén inscritos en la Pensión del Bienestar podrían recibir doble depósito este mes.

Pensión Bienestar Mujeres (Crisanta Espinosa Aguilar)

Calendario de pagos septiembre 2025 por apellido aún no es oficial

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, no ha publicado aún el calendario oficial de pagos, pero se espera que lo haga durante la primera semana de septiembre.

Por ahora, se recomienda a los beneficiarios no acudir a cajeros ni sucursales fuera de su fecha estimada, y mantenerse informados a través de canales oficiales como:

Redes sociales de la Secretaría del Bienestar

Conferencias matutinas de presidencia

Página web: www.gob.mx/bienestar

Cómo consultar el saldo de la Pensión Bienestar, paso a paso

Puedes verificar el depósito desde la comodidad de tu casa:

Llamando al 800 900 2000

A través de la app del Banco del Bienestar

Consultando en cajeros automáticos del Banco del Bienestar

Recomendaciones importantes:

Ten a la mano tu Tarjeta del Bienestar Acude únicamente el día correspondiente a tu apellido Evita intermediarios o gestores, el trámite y cobro es gratuito Consulta frecuentemente los canales oficiales para confirmar tu fecha

El pago de la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2025 comenzará tentativamente el 1 de septiembre y se realizará de forma escalonada según la letra del apellido.

El monto será de $6,200 pesos para adultos mayores, pero aún falta la publicación oficial del calendario por parte del gobierno federal y la Secretaría del Bienestar.