Carlos Slim hizo arriesgadas declaraciones que no gustarán a los simpatizantes de Morena; el empresario mexicano expresó su rechazo contra la Pensión Bienestar.

“No podemos resolver la pobreza aumentando solo el consumo vía subsidios; se necesita producción, inversión y empleo” Carlos Slim

Durante su paso por la XIX Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, que tuvo lugar en Monterrey el año pasado, Carlos Slim planteó un plan para combatir la pobreza.

Carlos Slim critica la Pensión Bienestar y propone plan alternativo para combatir la pobreza

Durante su participación en la XIX Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en Monterrey, el empresario mexicano Carlos Slim hizo declaraciones que podrían generar controversia entre simpatizantes de Morena.

Slim expresó su rechazo a la Pensión Bienestar, programa del Gobierno federal dirigido principalmente a adultos mayores, y aseguró que aumentar estos apoyos no es la solución para combatir la pobreza en México.

En cambio, el magnate propuso reorientar el gasto público hacia proyectos que impulsen la productividad y generen oportunidades sostenibles a largo plazo, priorizando a jóvenes y grupos vulnerables.Su enfoque busca construir una base económica sólida, donde el bienestar no dependa únicamente de subsidios, sino de políticas que garanticen oportunidades para todos los sectores de la población.

Carlos Slim durante su conferencia de prensa (CUARTOSCURO / Graciela López Herrera)

Carlos Slim cuestiona la Pensión Bienestar y plantea reformas al sistema de apoyos sociales

El empresario mexicano Carlos Slim reiteró su rechazo a la Pensión Bienestar y otros apoyos sociales dirigidos a adultos mayores, señalando que en un país con más de seis millones de personas en pobreza extrema, priorizar a este sector resulta “irracional”.

Slim criticó las pensiones provenientes del IMSS, ISSSTE y la Pensión Bienestar, y propuso aumentar la edad mínima para recibir este apoyo de 65 a 75 años, con el fin de extender la vida laboral y contribuir al desarrollo económico del país. Actualmente, los beneficiarios reciben 6,200 pesos cada dos meses.

Según su visión, el sistema de apoyos sociales debe transformarse en un modelo integral que:

Reduzca la desigualdad social.

Fomente la inversión.

Promueva el empleo formal.

Slim fundamenta su postura en los avances médicos y tecnológicos, que han demostrado que la población vive más tiempo y con mejor calidad de vida, lo que, a su juicio, permite replantear el enfoque de los apoyos sociales hacia políticas que generen oportunidades de largo plazo.