El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció el relanzamiento del Fondo de Desarrollo Económico (FONDESO), en busca de fortalecer los pequeños negocios en la capital del país.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el proyecto contempla la modificación de los lineamientos del programa con la finalidad de ampliar la formalización de la economía en la ciudad.

Para ello, se informó que los créditos del FONDESO serán más accesibles, pues en préstamos de 10 mil a 30 mil pesos habrá tasas de 0% de interés. Te contamos cuáles son los requisitos.

Relanzamiento del FONDESO (@DanielaCordAre/X)

FONDESO: Requisitos para recibir préstamos de 10 mil a 30 mil pesos con 0% de interés del

Como parte del relanzamiento del FONDESO, el gobierno de la CDMX encabezado por Clara Brugada ofreció una conferencia de prensa el 21 de octubre, en la que detalló las nuevas reglas del fideicomiso.

En ella, la titular del FONDESO, Daniela Cordero Arenas, indicó que con las modificaciones de los programas, se remodeló el crédito Xitopehua que da préstamos de 10 mil a 30 mil pesos.

Al explicar que en adelante los créditos de 10 mil a 30 mil pesos tendrán una tasa de 0% de interés, apuntó que los requisitos para acceder a los préstamos se tratan de los siguientes:

Ser residente de la CDMX

Tener un proyecto productivo o negocio en etapa inicial

No contar con acceso a crédito bancario

Presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP

Tomar una capacitación obligatoria en línea o presencial

Si bien en la conferencia de no se explicó cuáles son los pasos que se deben seguir para solicitar los créditos, al ser un esquema ya existente, se sabe que:

Realizar el registro en línea en el portal de Fondeso: fondeso.cdmx.gob.mx.

Seleccionar modalidad Xitopehua dentro del programa “Financiamiento para el Emprendedor”

Subir documentación requerida en formato digital

Tomar la capacitación obligatoria

Esperar evaluación del proyecto por parte de Fondeso

Firmar contrato y recibir el depósito si eres aprobado

FONDESO lanza más esquemas de préstamos y créditos para emprendedores

Además de los préstamos de 10 mil a 30 mil pesos con 0% de interés que anunció el gobierno de la CDMX, las nuevas reglas del FONDESO contemplan más mecanismos de apoyo para los emprendedores.

Lo anterior debido a que en la conferencia de prensa, Daniela Cordero Arenas destacó que se lanzará un nuevo esquema llamado “capital semilla” que consiste en créditos de hasta 25 mil pesos.

Con respecto a dicho programa, la titular del FONDESO refirió que está dirigido para las personas que inician un negocio, por lo que no requiere historial crediticio y prioriza a sectores vulnerables.

Por otro lado, resaltó que se ofrecerán créditos de hasta 100 mil pesos con reglas de operación flexibles, toda vez que para ellos los plazos de pago irán desde los 12 y hasta los 36 meses.

Al resaltar que para fortalecer negocios de barrio mediante acompañamiento técnico y capacitación, los créditos de hasta 100 mil pesos tendrán tasas de interés que serán solo del 0 al 3%.