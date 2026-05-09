Morena denunció un intento de feminicidio en contra de su candidata del Distrito 4 en el municipio de San Pedro, en Coahuila, Delia Aurora Hernández Alvarado.

Durante un acto proselitista en el municipio de San Pedro, Coahuila la diputada Delia Hernández y su equipo de trabajo fueron atacados físicamente por un grupo de choque que portaba bates y objetos metálicos.

“Desde Morena condenamos de manera enérgica la tentativa de homicidio ocurrido este día en San Pedro, Coahuila, en contra de nuestra candidata, Delia Aurora Hernández Alvarado, coordinadora del Distrito 4 (San Pedro), así como la agresión a integrantes de su equipo, quienes fueron violentados por un grupo de personas armadas con bates y fierros mientras realizaban actividades políticas en territorio” Morena

Morena pide justicia tras el intento de feminicidio contra la diputada Delia Hernández

Ante la gravedad de la agresión física contra la diputada Delia Hernández, Morena exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila no minimizar e investigar el caso bajo la figura de tentativa de homicidio y no como un incidente menor.

Morena denuncia intento de feminicidio contra la diputada Delia Hernández (@PartidoMorenaMx / X )

Destacó que el intento de feminicidio incluyó amenazas directas contra una diputada local para tratar de generar miedo.

Por lo que Morena pidió un castigo contra los autores intelectuales y materiales del intento de feminicidio contra la diputada Delia Hernández.

Asimismo, Morena solicitó al Instituto Electoral de Coahuila la implementación inmediata de esquemas de protección para salvaguardar la integridad de la diputada Delia Hernández, pues consideran que su vida estuvo en riesgo.

“Lo ocurrido fue un acto de violencia política organizado que por su magnitud puso en riesgo la vida de nuestros compañeros” Morena

A través de un comunicado, Morena señaló como presunto responsable del atentado a Edgar Sánchez, del bloque opositor PRI-UDC.

Morena acusó que Edgar Sánchez se encontraba en el lugar coordinando al grupo armado que perpetró la agresión con bates y objetos metálicos.

“Señalamos directamente de atentar contra la vida de nuestra candidata Delia Hernández a Edgar Sánchez del PRI-UDC (Partido Revolucionario Institucional - Unidad Democrática de Coahuila) como responsable de estos hechos, quien se encontraba en el lugar de la agresión mientras operaba el grupo que atacó y amenazó a nuestro equipo” Morena

Morena asegura que no se van a detener tras intento de feminicidio contra la diputada Delia Hernández

Morena mostró su rechazo ante estas tácticas de intimidación política y reafirma el compromiso del partido de continuar sus actividades electorales a pesar de la violencia.

Destacó que estos actos solo buscan sembrar miedo e intimidación en pleno proceso electoral, pero advirtió que continuará recorriendo el territorio y organizándose rumbo a los comicios del próximo 7 de junio.

“En Morena no nos van a intimidar. Vamos a seguir organizándonos y recorriendo el territorio con más firmeza que nunca” Morena

Morena calificó de “gravísimo” que durante un proceso electoral existan actores políticos que empleen grupos de choque con el objetivo de “imponer terror donde no pueden ganar con respaldo popular”.

Puntualizó que estas acciones buscan silenciarlos e incidir en la participación de la ciudadanía, por lo que pidió protección y garantías para que los coahuilenses puedan participar en los comicios del próximo 7 de junio.