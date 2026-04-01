El día lunes 6 de abril de 2026 podría registrarse un paro nacional protagonizado por grupos de agricultores y transportistas, dificultando el regreso de personas que salieron de las ciudades por Semana Santa.
Esta movilización es convocada debido a que, aseguran, las autoridades no han dado solución a las demandas de ambos sectores en materia de seguridad, costos y apoyos gubernamentales.
Vialidades que podrían cerrar el 6 de abril por paro nacional de agricultores y transportistas
A decir de Julio Berdegué, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, no hay motivos para que agricultores y transportistas cierren vialidades dado que las autoridades han mantenido abiertas las mesas de diálogo.
No obstante, ambos frentes han advertido que realizarán un nuevo bloqueo en abril, similar a los que impulsaron en noviembre del año pasado cuando paralizaron carreteras, pasos fronterizos y puertos.
Tomando como referencia los bloqueos pasados, se piensa que las vías que podrían resultar cerradas a partir del 6 de abril de 2026 son:
- Autopista México–Puebla, Cuernavaca, Querétaro, Pachuca
- Carretera Federal 45 (Panamericana) y Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
- Occidente y Pacífico
- Autopista de Occidente (15D)
- Carretera Culiacán–Mazatlán
- Carretera Morelia–Pátzcuaro
- Autopista México–Cuernavaca
Asimismo, advirtieron que, si sus peticiones no son atendidas, las protestas podrían coincidir con el Mundial 2026.
¿Qué piden los agricultores y transportistas?
La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) han denunciado que no se han atendido sus demandas.
Por el lado de la agricultura, denuncian:
- Precios justos para el maíz y otros granos básicos
- Exclusión de los productos agrícolas de las renegociaciones del T-MEC
- Creación de una banca de desarrollo exclusiva para el sector
- Precios de garantía para la producción agrícola nacional
Entre las principales demandas del sector transportista, se encuentran:
- Mayor seguridad en carreteras
- Alto a la extorsión
- Reparación de vialidades sin baches
- Casetas más eficientes y ágiles