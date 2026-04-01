El día lunes 6 de abril de 2026 podría registrarse un paro nacional protagonizado por grupos de agricultores y transportistas, dificultando el regreso de personas que salieron de las ciudades por Semana Santa.

Esta movilización es convocada debido a que, aseguran, las autoridades no han dado solución a las demandas de ambos sectores en materia de seguridad, costos y apoyos gubernamentales.

ANTAC. (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Vialidades que podrían cerrar el 6 de abril por paro nacional de agricultores y transportistas

A decir de Julio Berdegué, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, no hay motivos para que agricultores y transportistas cierren vialidades dado que las autoridades han mantenido abiertas las mesas de diálogo.

No obstante, ambos frentes han advertido que realizarán un nuevo bloqueo en abril, similar a los que impulsaron en noviembre del año pasado cuando paralizaron carreteras, pasos fronterizos y puertos.

Tomando como referencia los bloqueos pasados, se piensa que las vías que podrían resultar cerradas a partir del 6 de abril de 2026 son:

Autopista México–Puebla, Cuernavaca, Querétaro, Pachuca

Carretera Federal 45 (Panamericana) y Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

Occidente y Pacífico

Autopista de Occidente (15D)

Carretera Culiacán–Mazatlán

Carretera Morelia–Pátzcuaro

Autopista México–Cuernavaca

Asimismo, advirtieron que, si sus peticiones no son atendidas, las protestas podrían coincidir con el Mundial 2026.

Caravana de tractores con agricultores (Alaín Hernández/Cuartoscuro / Alaín Hernández)

¿Qué piden los agricultores y transportistas?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) han denunciado que no se han atendido sus demandas.

Por el lado de la agricultura, denuncian:

Precios justos para el maíz y otros granos básicos

Exclusión de los productos agrícolas de las renegociaciones del T-MEC

Creación de una banca de desarrollo exclusiva para el sector

Precios de garantía para la producción agrícola nacional

Entre las principales demandas del sector transportista, se encuentran: