Ante el comunicado de la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre el paro de transportistas hoy 6 de abril de 2026, el gremio acusa que el gobierno muestra “desconexión” e “insensibilidad”.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) asegura que sobran razones para hacer el paro en las carreteras de la república mexicana. Acusando que las mesas de trabajo con Segob son solo “simulaciones”.

ANTAC señala a Segob de ser insensibles con problemáticas de transportistas

La ANTAC confirmó el paro de transportistas, pese a que Segob rechazó la existencia de motivos para el bloqueo, argumentando mesas de diálogo activos con este sector y el de agricultores.

Sin embargo, Jeannet Chumacero de la ANTAC respondió a Segob, asegurando que las mesas de trabajo solo están siendo “simulación” debido a que no hay resultados sobre las peticiones.

Chumacero apuntó que con la respuesta de la Segob, presidida por Rosa Icela Rodríguez, solo se muestra que hay “desconexión, insensibilidad” así como “desconocimiento” de lo que los transportistas han pedido desde noviembre de 2025.

Por otra parte, explicó que a la perspectiva de Segob “no existen razones” para el paro de transportistas, pero para ellos sí por la violencia e inseguridad que se vive en las carreteras.

“¿No existen razones? Entonces cómo nos explican los asesinatos, asaltos, las desapariciones de transportistas ¡todos los días! (...) Hay abandono total al hombre camión que trabaja con riesgo constante para sostener la economía de nuestro país”. Jeannet Chumacero, integrante de ANTAC.

Asimismo, apuntó que Segob no solo minimiza el problema de transportistas, sino que totalmente se deslinda de ello, lo que muestra un “abandono institucional”.

Transportistas y agricultores se unen al paro del 6 de abril

La ANTAC no detendrá el paro de transportistas del 6 de abril de 2026 y a ellos se les une el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), los agricultores.