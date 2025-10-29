La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que Simón Levy se encuentra bajo medidas cautelares en Portugal, luego de comparecer ante autoridades judiciales de ese país tras su detención con fines de extradición.

Fiscalía de la CDMX detalla medidas cautelares y proceso de extradición contra Simón Levy

De acuerdo con la Fiscalía de a CDMX, el empresario fue detenido el martes 28 de octubre de 2025 y compareció un día después ante la autoridad judicial portuguesa, donde fue informado de sus derechos.

Aunque el proceso de extradición hacia México continúa, Simón Levy quedó sujeto a medidas de permanencia y control de identidad, conocidas en Portugal como “Termo de Identidade e Residência”, mientras se verifica su nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.

La detención se derivó de dos órdenes de aprehensión vigentes en México, por las cuales la FGJCDMX solicitó la cooperación internacional y la emisión de una Ficha Roja de Interpol.

La versión de Simón Levy: “Estoy libre”

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Simón Levy aseguró estar “libre” y “bien de salud”, desmintiendo versiones sobre su presunta detención en Portugal.

“Vi que la presidenta de México dijo que estaba detenido en Portugal; está completamente mal informada. Aquí estoy, estoy libre” Simón Levy

En su reaparición, Simón Levy también afirmó haber sufrido un “atentado” horas antes, aunque no ofreció pruebas ni más detalles al respecto.

Procesos penales vigentes en México contra Simón Levy

Según la FGJCDMX, Simón Levy enfrenta dos procesos judiciales:

Delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra.La orden de aprehensión fue emitida tras su inasistencia a audiencias en agosto de 2022 y agosto de 2025. Amenazas y daño en propiedad ajena doloso.Se libró después de cinco inasistencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

La Fiscalía de la CDMX reiteró que continuará las gestiones necesarias para garantizar que Simón Levy comparezca ante la justicia mexicana y que las víctimas accedan a la reparación del daño.

Mientras tanto, recordó que Simón Levy será considerado inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria definitiva.