La periodista Sanjuana Martínez difundió la noticia de que Simón Levy había sido detenido en Portugal el 28 de octubre de 2025, a lo que el empresario reaccionó con algunas publicaciones en redes sociales.

De las últimas publicaciones de Simón Levy, después de ser supuestamente detenido en Portugal, fue una en la que aseguraba que su arresto no era más que una “fake news”.

Simón Levy fue detenido en Portugal tras denuncias en México (Michelle Rojas/SDPnoticias)

“Todo está perfecto”, dijo Simón Levy en sus últimas publicaciones en redes

Pese a que la periodista Sanjuana Martínez informó que la detención había ocurrido en Lisboa, Portugal, por parte de la Interpol, Simón Levy reaccionó en sus publicaciones con emojis de carcajadas.

A fin de desmentir su arresto, Simón Levy compartió un audio a través de Telegram en el que mandaba saludos a sus seguidores y aseguraba que “todo estaba bien y perfecto”.

En otra de las publicaciones, Simón Levy dijo que sus detractores “están desesperados” e incluso aprovechó que retuitear un video publicado antes de ser detenido.

Previo a informarse su detención, aseguró que “todo un régimen” lo quería destruir, además de negar ser “un mitómano industrial”.

Tengo todo en contra y precisamente por eso, tengo todo a favor.

Todo un régimen me quiere construir, pero daré mi vida para crear el México del futuro. pic.twitter.com/Yo9Ij3Yckf — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 26, 2025

A juicio de Manuel Díaz, es posible que el equipo de Simón Levy esté detrás de las publicaciones, o, por otro lado, que sea él mismo aprovechando los veinte días que las autoridades le dieron para dar pruebas.