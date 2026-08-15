Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentaron una impugnación para que Jesús Murillo Karam regrese a prisión, tras el cambio de medidas a resguardo domiciliario.

Al recurso presentado contra la sentencia del juez de control del Reclusorio Norte, Edmundo Manuel Perusquía, se sumó la Fiscalía General de la República.

Aunque la FGR no se ha pronunciado públicamente, junto a los familiares de los normalistas se busca que Jesús Murillo Karam regrese a prisión preventiva por los delitos de:

Desaparición forzada

Contra la administración de la justicia

Familiares de los 43 normalistas impugnan resguardo domiciliario de Jesús Murillo Karam (Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

Familiares de los 43 normalistas impugnan resguardo domiciliario de Jesús Murillo Karam

Tras el cambio de medidas cautelares de Jesús Murillo Karam, familiares de los 43 junto a la FGR presentaron recientemente un recurso de impugnación contra su resguardo domiciliario.

Será el Primer Tribunal Colegiado de Apelación el que analizará dicho recurso de impugnación, con los argumentos de ambas partes, aunque de momento no han informado una fecha de resolución.

Mientras se lleva a cabo el análisis de parte del tribunal colegiado, Jesús Murillo Karam permanecerá en resguardo domiciliario con el brazalete electrónico y alejado de las víctimas.

¿Jesús Murillo Karam podría volver a prisión por caso Ayotzinapa? Lo que se sabe

De encontrar elementos suficientes a favor de los familiares de los 43 normalistas, Jesús Murillo Karam podría regresar a prisión; sin embargo, no es la única vía.

A su vez, se señala la posible implementación de una segunda prisión preventiva justificada relacionada también con el caso Ayotzinapa, por tortura contra Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”.

Asimismo, podrían existir otras investigaciones tras declaraciones del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Según documentos, Ángel Aguirre habría solicitado a Jesús Murillo Karam detener al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, al menos tres meses antes del 26 de septiembre de 2014.