Movimiento Regeneración Nacional (Morena) celebró la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, al tiempo que criticó al “viejo régimen” por sus omisiones en el caso Ayotzinapa.

El partido señaló directamente al PRI, PAN y PRD, exhortándolos a evitar nuevos encubrimientos y obstáculos en investigaciones, como las ocurridas durante la creación de la “verdad histórica”.

“Hacemos un llamado al PRIANRD, a que ningún actor político vuelva a apostar por el encubrimiento o la descalificación de las investigaciones. No podemos olvidar nunca la llamada “verdad histórica” que se convirtió en símbolo del régimen priista que prefirió ocultar los hechos antes que esclarecerlos". Morena

Morena reiteró que, con la llegada de la Cuarta Transformación, el actual gobierno está comprometido a dar justicia en el caso Ayotzinapa y evitar nuevos actos de impunidad.

Comunicado de Morena (Comunicado )

Comunicado de Morena (Comunicado )

Morena destaca detención de Ángel Aguirre como paso para dar justicia en el caso Ayotzinapa

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena reconoció el trabajo de FGR para esclarecer el caso Ayotzinapa, con acciones contundentes como la detención de Ángel Aguirre.

El partido agregó que su captura representa un paso clave en la lucha por la verdad y justicia para los padres de los 43 normalistas, desaparecidos en 2014 por acciones y omisiones del entonces Estado.

Agregó que la llamada “verdad histórica” que fue sostenida por ese gobierno, se convirtió en “símbolo del régimen priísta” que prefirió ocultar los hechos antes que esclarecerlos.

“Fue este cinismo de impunidad el que encendió el país en protestas”. Morena

Caso Ayotzinapa. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Morena reafirma su compromiso de llevar justicia al caso Ayotzinapa

En el mismo comunicado, Morena agregó que, con la llegada de la Cuarta Transformación y el compromiso del Estado mexicano con la verdad, se continúa avanzando para que este caso no quede impune.

“En la Cuarta Transformación hay un compromiso central: terminar con la corrupción y la impunidad que durante décadas permitió que una élite de poderosos estuvieran por encima de la ley y abusaran de las mayorías violentamente”. Morena

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades ministeriales para que conduzcan este proceso con autonomía, profesionalismo y estricto apego al debido proceso, garantizando los derechos de las víctimas.