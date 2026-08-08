Felipe de la Cruz, portavoz del Colectivo por la Verdad y la Justicia de los 43, pidió llamar al expresidente Enrique Peña Nieto para testificar por lo ocurrido en el caso Ayotzinapa.

“Para nosotros es importante que también sean llamados a declarar. Que den su testimonio de lo que recibieron esa noche y seguir abriendo nuevas líneas para llegar a los verdaderos responsables”. Colectivo por la Verdad y la Justicia de los 43,

Los familiares agregaron que los integrantes del gabinete de seguridad de ese sexenio también deberían declarar, ya que ellos recibieron información la noche que desaparecieron los 43 normalistas.

La petición ocurre luego de que la FGR acusara a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, de haber borrado grabaciones en las que se mostraría la participación de policías estatales y municipales en la desaparición.

“No tuvimos condiciones”: el reclamo de los padres de los 43 de Ayotzinapa (Galo Cañas / Galo Cañas Rodríguez)

Familiares de normalistas esperan que detención de Ángel Aguirre ayude a localizar a los jóvenes

En entrevista con Radio Fórmula, el portavoz de los familiares de los normalistas señaló que, si lo ocurrido el 27 de septiembre de 2014 fue un crimen de Estado, entonces debería testificar Enrique Peña Nieto.

Agregaron que las declaraciones del expresidente y de sus entonces funcionarios podrían ser ayuda para esclarecer lo ocurrido, hasta llegar a los verdaderos responsables del crimen.

En cuanto a la situación del exgobernador Ángel Aguirre, señalaron que, sin importar quienes sean los responsables, los implicados en la desaparición deben enfrentar a la justicia.

“Vamos a esperar los procesos y que se determine la responsabilidad. Si tiene algo que ver, tiene que ser castigado conforme a la ley y conforme a derecho”. Colectivo por la Verdad y la Justicia de los 43

Sin embargo, señalaron que esperan que la captura sea un paso hacia la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues hasta ahora no existe ningún indicio sobre su paradero.

Detienen al exgobernador Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa (@FGRMexico / X)

Familiares de normalistas reiteran acusación contra el Ejército

En la misma entrevista, el vocero de los normalistas de Ayotzinapa rechazó lo dicho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual negaba la participación del Ejército Mexicano en lo ocurrido.

Señalaron que, para ellos, el Ejército fue uno de los actores principales en la desaparición, así como cuerpos policías y el crimen organizado, por lo que no se puede deslindar a ninguno.