Simey Olvera Bautista es senadora de la LXVI Legislatura en representación del estado de Hidalgo y forma parte de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En los últimos días, la senadora Simey Olvera se volvió tendencia en redes sociales tras equivocarse al citar una frase de Benito Juárez durante una sesión de la Comisión Permanente.

¿Quién es Simey Olvera?

Sandra Simey Olvera Bautista nació en Mixquiahuala, Hidalgo, entidad en la que ha desarrollado gran parte de su carrera política. Antes de llegar al Senado fue diputada local, diputada federal y secretaria de Bienestar en Hidalgo.

Simey Olvera, senadora de Morena (Simey Olvera)

¿Qué edad tiene Simey Olvera?

Simey Olvera tiene 42 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Simey Olvera?

Dado que Simey Olvera nació el 20 de agosto de 1983, su signo zodiacal es Leo.

¿Simey Olvera está casada?

Hasta el momento, se desconoce si Simey Olvera tiene esposo o mantiene una relación sentimental.

¿Simey Olvera tiene hijos?

No hay información que evidencie que Simey Olvera tenga hijos.

¿Qué estudió Simey Olvera?

Simey Olvera estudió Ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y, posteriormente, realizó una maestría en Periodismo político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

De acuerdo con sus redes sociales, Simey Olvera actualmente es doctorante en Administración Pública, aunque no se especifica en qué institución realiza este posgrado.

Simey Olvera, senadora de Morena (Simey Olvera)

¿Cuál es la trayectoria de Simey Olvera?

Simey Olvera inició su carrera política en Hidalgo vinculada a temas de comunicación, derechos sociales y participación ciudadana. Primero militó en el PRD y posteriormente se sumó a Morena.

A lo largo de los últimos años ha ocupado cargos a nivel local y federal, entre ellos se encuentran: