Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que la detención de Luis Antonio Espinosa Campos es una “venganza política” de Morena.

“Desde que Layda Sansores llegó al poder en Campeche, se convirtió en un laboratorio de represión y venganza política de Morena” Alito Moreno

En entrevista con Azucena Uresti, Alito Moreno aseguró que el gobierno de Layda Sansores se ha convertido en un “laboratorio de represión y venganza política” de Morena contra los opositores.

Asimismo, aseguró que va a denunciar “a gente cercana vinculada directamente con Claudia Sheinbaum” tanto en México como en organismos internacionales por sus atropellos.

De acuerdo con Alito Moreno, se trata de una persecución orquestada desde el poder y señaló que basta con que se acuda a las instancias internacionales para denunciar atropellos para que en menos de 24 horas “fabriquen culpables”.

Alito Moreno acusa a Layda Sansores y Morena de arruinar la vida de Espinosa Campos

Alito Moreno señaló que la detención de Luis Antonio Espinosa Campos no es justicia, sino una “persecución abierta” contra los opositores desde Morena.

“Esto no es ni justicia, es nada que ver con lo jurídico, esto es un persecución abierta del Estado Mexicano, una cacería contra los opositores” Alito Moreno

El dirigente del PRI calificó como increíble que Claudia Sheinbaum permita que “una desquiciada”, como se refirió a Layda Sansores, utilice las fiscalías federales y estatales para arruinar la vida de Espinoza Campos.

“Es increíble que Claudia Sheinbaum permita esto, una desquiciada, quien está llevando los temas en el estado de Campeche, utilizar las fiscalías federales y estatales para perseguir a servidores profesionales” Alito Moreno

Asimismo, resaltó que no va a permitir que continúe la persecución desde el Estado porque “ya le arruinaron la vida a esta pobre persona”.

Por otra parte, aseguró que “no hay tema” en contra del contador, quien fue detenido por el delito de peculado por 97 millones de pesos durante el gobierno de Alejandro Moreno.

“No hay tema, es obviamente inventos, persecución, calumnia…esta persona (Layda Sansores) totalmente fuera de sí, imagínate el ejemplo que tiene, eso es lo que representa Morena” Alito Moreno

Alito Moreno asegura que denunciará a cercanos a Claudia Sheinbaum ante organismos internacionales

Por otra parte, Alito Moreno aseguró que esta detención le da la razón sobre la existencia de una persecución del Estado contra la oposición y lastiman a gente inocente para doblarlos.

“Con esto que están haciendo más vamos a levantar la voz porque ellos están lastimando a gente inocente con tal de pretender doblarnos a nosotros” Alito Moreno

Por ello, señaló que alista denuncias que incluyen a personas cercanas a Claudia Sheinbaum, desde funcionarios de Morena y hasta familiares.

“Vamos a denunciar a toda la gente del gobierno que estamos analizando, gente cercana vinculada directamente a Claudia Sheinbaum, sus familiares también, estamos haciendo todas las investigaciones de la mejor forma que hay y los vamos a denunciar en México y los vamos a denunciar ante organismos internacionales” Alito Moreno

Alito Moreno señaló que están recabando pruebas y “sumando los negocios, los contratos, todo lo que tienen” para proceder con denuncias en instancias internacionales.