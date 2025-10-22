Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México reveló quién encabezó el operativo para detener a Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko y La Chokiza.

Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, presunto líder de La Chokiza fue detenido en Ecatepec, Estado de México tras un operativo del Gabinete de Seguridad.

El Choko era considerado como un generador de violencia en Ecatepec, así como otros municipios vecinos de la entidad mexiquense.

Omar García Harfuch revela quienes detuvieron al Choko y La Chokiza en operativo

En su encuentro con medios, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, reveló quienes detuvieron al Choko y La Chokiza, objetivos prioritarios del Gobierno de México.

Al hablar de la estrategia nacional de seguridad, Omar García Harfuch resaltó que está funcionando por la reducción de homicidios diarios en México.

Además agregó que cuando no hay detenciones no pueden bajar los delitos, por lo que en su trabajo dentro del Gabinete de Seguridad mes con mes están presentando detenciones.

En el caso de la detención de ‘El Choko’, presunto líder criminal de ‘La Chokiza’, dijo que fue parte de un operativo conjunto entre el Estado, Fiscalía General de la República (FGR) y ellos.

Detalló que esta detención se hizo por la Secretaría de Seguridad a través de sus áreas de investigación con la Fiscalía General de la República.

“La detención la hizo la estrategia nacional, nosotros fuimos los que lo detuvimos en coordinación con el Estado y con la Fiscalía General de la República cuando no hay detenciones no pueden bajar los delitos, nosotros mes con mes estamos presentando detenciones y en el caso que usted menciona de ‘La Chokiza’ fue una investigación de la Secretaría de Seguridad a través de sus áreas de investigación con la Fiscalía General de la República” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Este miércoles 22 de octubre, Omar García Harfuch acudió a comparecer a la Cámara de Senadores con motivo de la Glosa del Primer Informe, donde tuvo este encuentro con la prensa.

‘El Choko’, presunto líder criminal de ‘La Chokiza’ fue detenido en una plaza comercial de Ecatepec, señalado por las autoridades como un generador de violencia, además de otros delitos como extorsiones, homicidios y más.

El presunto líder de La Chokiza, Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, también era vinculado sentimentalmente con Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc.