La Secretaría de Seguridad informó los resultados de la Operación Restitución en el Estado de México (Edomex), donde se detuvieron a 12 personas ligadas con Alejandro Gilmare Mendoza, “El Choko”.

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, durante la Operación Restitución, se detuvo a “El Choko" y, de forma independiente, a 12 personas más vinculadas a su red.

Además de la detención de “El Choko” y 12 personas más, los elementos de seguridad lograron recuperar y asegurar 72 inmuebles que presuntamente fueron despojados con violencia; los detalles.

Operación Restitución: Detienen 12 personas y aseguran 72 inmuebles en Edomex, ligados a “El Choko”

Este viernes 12 de septiembre, la Secretaría de Seguridad informó que se realizó la Operación Restitución, una maniobra conjunta con autoridades del Edomex, además de fuerzas estatales y municipales.

Durante la Operación Restitución se detuvieron a 13 personas, entre ellas, Alejandro Gilmare Mendoza, “El Choko”, y se aseguraron 72 inmuebles que presuntamente habían sido invadidos ilegalmente.

Las autoridades de seguridad reportaron que además de los inmuebles, se decomisó lo siguiente:

Armas de fuego

Drogas

Vehículos

Motocicletas

Operación Restitución desmantela red en Edomex ligada a “El Choko”; así operaban

De acuerdo con la información dada por la SSPC, esta red en el Edomex ligada a “El Choko” tenía un modus operandi muy peculiar para invadir o despojar inmuebles, que a su vez se volvían centros de sus operaciones.

La red delictiva identificaba a aquellas personas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y las despojaban de sus viviendas, algunas otras eran invadidas para después exigir cuotas económicas a los dueños.

El comunicado de las autoridades de seguridad indicaron que “El Choko” y los 12 detenidos operaban en algunos municipios, donde se ejecutaron las órdenes de cateo; estos son:

Tultitlán

Nezahualcóyotl

Acolman

Ecatepec

Cabe mencionar que Alejandro Gilmare Mendoza, “El Choko”, ya fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, mejor conocido como el penal del Altiplano.