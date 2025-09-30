Sandra Cuevas justificó por qué ha tenido novios “de barrio” que luego han sido vinculados a la delincuencia, pues dijo que desde los cuatro años ha crecido en ese ambiente y ha conocido el Barrio de Tepito.

“¿Por qué tengo ese tipo de novios? Pues porque yo me desenvuelvo en el barrio, mis esferas no son altas, no es con los empresarios, no es con los políticos, mi mundo es el barrio, por eso tengo ese tipo de relaciones… yo los conocí de una forma… como un hombre trabajador, un hombre leal, que ya después las cosas se transformaron, yo me alejé… pero yo no soy responsable… pasaron por mi vida sí, pero cada quien toma su linea de vida… ya me acostumbré… si me preocupara algo no vendría a este tipo de eventos” Sandra Cuevas

No obstante, Sandra Cuevas dijo que ella los ha llegado a conocer de una forma y si han tomado otro camino es algo de lo que ella no se hace responsable ni la convierte en una delincuente.

“Una cosa es que yo ande de romántica y otra cosa es que yo sea una delincuente”. Sandra Cuevas

Así lo dijo al contar que nunca ha tenido novios en las altas esferas de políticos y empresarios. Cabe recordar que dos días atrás detuvieron a El Topo, un exnovio y extrabajador cuando era alcaldesa de Cuauhtémoc y en semanas anteriores a El Choko, un importante generador de violencia en Ecatepec, Estado de México.

Sandra Cuevas asegura que son especulaciones todo lo que se dice de ella

Sandra Cuevas señaló que su vida en el barrio la hizo “ver de todo” pero no se ha “manchado” por lo que se dece de ella son solo especulaciones, ello en referencia a sus novios vinculados con la delincuencia, así lo dijo al ser invitada a la presentación del musical ‘Ni tu, ni yo’.

La empresaria dijo que “si yo llegué a hasta donde llegué es porque he trabajado mucho, he estudiado muchísimo, no soy casualidad, soy una persona de trabajo, puedo estar en el fuego y no quemarme, estar en el fango y no ensuciarme”.

Insistió que “es una mujer limpia, de trabajo” y que no le han probado nada a pesar de tener al gobierno y a otros políticos en su contra, en ese sentido dijo que ha acudido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sandra Cuevas quiere ver a C4 Jiménez ante las autoridades

Sobre el intercambio de declaraciones con C4 Jiménez luego de que le dijo “churpia”, Sandra Cuevas señaló que ya no va a entrar en una guerra de a ver quién se sabe más groserías y que la próxima vez que vea a C4 Jiménez será ante las autoridades.

“He crecido en mundos adversos y he visto de todo y ya me las sé todas, miedo no hay pero tampoco me voy a prestar al show mediático, el show de a ver quién sabe mas groserías, se tiene que atender jurídicamente. Y la próxima vez que yo tenga contacto y lo tenga de frente, va a ser ante la autoridad competente” Sandra Cuevas

La exalcaldesa dijo que pueden hablar lo que quieran de ella pero siempre con la verdad pues “una cosa es que yo ande de romántica y otra cosa es que yo sea una delincuente”.

A la par de ello se quejó de que C4 Jiménez se refiera a personas como “ratas” o “mugrosos” ignorando el principio de presunción de inocencia.