Omar Garcia Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana (SSPC), comparece en el Senado de la República donde respaldó la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, agradeció “a la presidenta Claudia Sheinbaum por la oportunidad de servir a México”.

“En esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha encabezada una política de seguridad basada en inteligencia, coordinación y justicia social…” Omar García Harfuch. SSPC

Destacó que Claudia Sheinbaum encabeza todos los días el Gabinete de Seguridad y todos los días hay monitoreo de tendencias de violencia y se definen acciones.

En el Senado, agradeció a los legisladores por aprobar las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum que dan un mayor andamiaje jurídico para lograr los objetivos de Estado en materia de seguridad.

Uno de ellos haber dado a la SSCP la capacidad de investigación de delitos y coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad.

Omar García Harfuch destaca coordinación entre el Gabinete de Seguridad

Omar Garcia Harfuch dijo en el Senado que debido a la coyuntura es imprescindible que haya coordinación y visión a largo plazo para la pacificación del país.

En este contexto hay coordinación en el Gabinete de Seguridad conformado por:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

SSPC

Guardia Nacional (GN)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Gobiernos de los estados

También hizo un reconocimiento a sus titulares y especialmente a los elementos que anteponen su vida para lograr la paz.

Omar Garcia Harfuch destaca resultados en comparecencia en el Senado

Algunos de los resultados importantes reportados por Omar Garcia Harfuch son una reducción de 32 por ciento de homicidios.

Además, el decomiso de más de 98 millones de litros de hidrocarburos robados o huachicol, así como 4 millones de pastillas de fentanilo, 48 toneladas de cocaína y 35 mil personas detenidas por delitos de alto impacto y más.