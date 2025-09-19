La tarde de este 18 de septiembre, cinco presuntos integrantes del grupo delictivo La Chokiza fueron detenidos en la colonia Héroes de Granaditas, Ecatepec, tras un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, junto a la policía municipal, la Fuerza de Tarea Marina, la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía estatal.

Los detenidos fueron sorprendidos mientras intercambiaban bolsas y portaban armas de fuego a las afueras de un establecimiento, y fueron identificados como Eduardo “N”, Gabriel “N”, Ángel Jesús “N”, Zoila “N” y Alexey “N”.

Aseguran armas, drogas y dinero en Ecatepec

Durante el operativo, los elementos del Grupo de Operaciones Especiales y de la Policía Metropolitana de Ecatepec decomisaron:

Dos pistolas calibre 9 mm

Revólver

Pluma pistola calibre .22 mm

Más de 180 cartuchos

21 bolsas plásticas

22 envoltorios con droga

Caja metálica con 211 mil 923 pesos en efectivo

Este operativo forma parte del seguimiento a la detención del líder de La Chokiza, y con estas acciones van 13 personas capturadas en lo que va de septiembre. Por otra parte, se dio a conocer que los cinco detenidos fueron trasladados a la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra el Transporte.

Los hombres fueron puestos a la disposición de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos Contra el Transporte (Cortesía)

Con estos resultados, la SSP municipal reafirma su compromiso de restablecer la confianza ciudadana y reducir la incidencia delictiva en Ecatepec.