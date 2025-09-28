La mañana del sábado 27 de septiembre de 2025 se dio a conocer que Zulma “La Güera”, identificada como supuesta lideresa de La Chokiza, fue detenida en Ecatepec, en el Estado de México.

La detención de Zulma “La Güera” se llevó a cabo en coordinación con la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina, cuando la mujer se encontraba en compañía de un hombre colombiano identificado como Carlos Andrés “N”.

Se presume que Zulma “La Güera” sería una de las encargadas de gestionar los llamados prestamos “gota a gota” en Ecatepec y otras zonas del Estado de México para La Chokiza.

Zulma “La Güera” (Especial)

¿Quién es Zulma “La Güera”?

Zulma “La Güera” es una mujer originaria de Colombia, a quien se le señala como supuesta lideresa de La Chokiza, una célula delictiva dedicada a la extorsión en Ecatepec y el Valle de México.

A esta mujer se le considera como una pieza clave en la estructura de “La Chokiza”, grupo señalado por mantener control territorial a través de la violencia y la intimidación.

Aunque se desconoce su estatus migratorio, las autoridades buscan con su detención debilitar las operaciones de esta organización en el Valle de México.

¿Cuál es la edad de Zulma “La Güera”?

Se desconoce la edad de Zulma “La Güera”, aunque se cree que podría tener alrededor de 30 años.

¿Quien es el esposo e hijos de Zulma “La Güera”?

Debido a que su arrestó se llevó a cabo recientemente, se desconoce quienes son los hijo y pareja de Zulma “La Güera”.

¿Qué estudios tiene Zulma “La Güera”?

Se desconoce el último grado de estudios de Zulma“La Güera”.

¿En qué ha trabajado Zulma “La Güera”?

Zulma “La Güera” sería lideresa de La Chokiza, organización criminal a la cual se ha señalado por ejercer violencia contra personas en situación de vulnerabilidad, así como por:

Despojo de viviendas mediante amenazas

Agresiones o presión social

Apropiación de inmuebles deshabitados

Extorsión

Zulma “La Güera” y Carlos Andrés “N” fueron detenidos el 24 de septiembre de 2025

Zulma “La Güera” y Carlos Andrés “N” viajaban a bordo de una motocicleta de color negro cuando fueron interceptados por los policías del gobierno e Ecatepec en la Avenida General Manuel Ávila Camacho.

Tras su captura, a ambas personas de nacionalidad colombiana se les hicieron una inspección que dejó como resultado el hallazgo de envoltorios con hierba verde con las características de la marihuana.

Según detalló el Ayuntamiento de Ecatepec, La Chokiza sería un grupo dedicado a los préstamos gota a gota, los cuales “constituyen un esquema de extorsión, en el que se otorgan sumas de dinero bajo intereses impagables”.

De acuerdo con reportes oficiales, fue detenida el 24 de septiembre de 2025, durante un patrullaje en Ecatepec, pero la noticia se difundió días después.