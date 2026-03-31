Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, admitió haber tenido un vínculo sentimental con El Choko, aunque temporal.

“Todos dijeron: Es amigo de Sandra Cuevas o novio, o lo que sea...Yo digo, por respeto a las cámaras, pues yo nomas lo besé, nomas me divertí, para mi no era otra cosa” Sandra Cuevas

A través del podcast Político MX, Sandra Cuevas negó haber colaborado con el líder de La Chokiza en actividades delictivas, tal y como algunas personas quieren hacerlo creer.

De acuerdo con Sandra Cuevas, la versión sobre un supuesto amorío viene de una mujer que cobra para hacer ruido, pero además está molesta porque “no puede ser una mujer de verdad”.

“El día de hoy los invito a que me digan dónde hay una investigación seria, de una periodista seria, no una chismosa ardida o una persona que te pega y te pega porque le pagan, porque quiere ser mujer y no puede“ Sandra Cuevas

¿Cómo se conocieron Sandra Cuevas y El Choko?

Sandra Cuevas y Alejandro Gilmar Mendoza, alias El Choko, se conocieron el marzo de 2025 en un concierto.

Debido a que Sandra Cuevas llevó a El Choko a eventos políticos, fueron vinculados sentimentalmente.

Razón por la que el Congreso de la Ciudad de México solicitó investigar a la exalcaldesa de Cuauhtémoc por posibles nexos con La Chokiza.

Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, con Sandra Cuevas (Captura de pantalla )

Sandra Cuevas vincula a El Choko con Morena

Además de asegurar que su relación con El Choko fue fugaz, Sandra Cuevas cuestiona el porqué los medios de comunicación la mencionan únicamente a ella cuando el líder La Chokiza trabajó con gente de Morena.

Subraya que los integrantes de cédulas delictivas con los que ha sido relacionada trabajaron con Morena.

“Tanto los medios com parte de la sociedad han sido muy duros porque son presuntos delincuentes. Porque tampoco tienen una sentencia firme de parte de un juez. Los señalan como delincuentes, lo peor de lo peor y principalmente al líder de La Chokiza, que es el más fuerte, el que ha hecho más cosas, tiene más delitos, cuando los detienen todo trabajaban para Morena. Todos trabajaban para un alcalde de Morena. En el caso del chocko, con la presidenta municipal de Ecatepec, en morena” Sandra Cuevas

Por lo que aclarando una vez más que no cometió un delito por el simple hecho de tener contacto con delincuentes, reta a las personas a probar lo contrario.