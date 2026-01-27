Benoni Fernández Rosas, alias ‘El Benoni’, fue capturado. El amigo de Sandra Cuevas se encuentra tras las rejas del Reclusorio Norte.

Así lo dio a conocer Carlos Jiménez. Mediante la red social X, el periodista de nota roja publicó el video de la detención del Benoni Fernández, de 41 años de edad.

El amigo de Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, fue aprehendido el pasado 23 de enero por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

DEJAN en PRISIÓN al OOOTRO AMIGO de @SandraCuevas_

Un juez ordenó dejar en el Rec. Norte a Benoni Fdz.

-En el Oriente está El Topo de La Unión.

-En el Altiplano, El Choko.

Van cayendo poco a poco.

Al momento de la detención, El Benoni iba acompañado de dos personas, quienes lo ayudaban a manipular bolsitas de droga que venderían en las calles.

Al trío le fue asegurado:

Un arma de fuego corta

Siete cartuchos

Poco más de 100 dosis de una sustancia con características de la cocaína,

Bolsas de mariguana

Dos teléfonos celulares

Dos mochilas

Efectivo

Una camioneta color vino

Al amigo de Sandra Cuevas, de 39 años de edad, quien además de ser distribuidor y vendedor de droga, se le imputan delitos por portación de armas y cohecho.

Mientras que a sus dos acompañantes se les vincula con el homicidio de un hombre.

Los tres sujetos arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

A Benoni Fernández se le vincula con Sandra Cuevas

Benoni Fernández, quien ingresó en 2019 al Sistema Penitenciario por el delito de robo agravado y fue detenido en Veracruz, por otro delito, se le vincula con Sandra Cuevas.

Benoni Fernández organizó en agosto de 2025 una rodada biker para Sandra Cuevas, en el evento un hombre perdió la vida al ser arrollado por un motociclista.

Asimismo, ‘El Benoni’ ha aparecido en otros eventos organizados por la exalcaldesa de Cuauhtémoc, lo que da a suponer que su relación es amistosa.

Aunado a esto, la también empresaria ha sido vinculada son otros personajes pertenecientes a organizaciones criminales, entre los que figuran:

Alejandro Gilmare alias El Choko y líder de La Chokiza, con quien tuvo una relación sentimental.

Osvaldo Giovanni Mata alias El Topo, integrante de La Unión Tepito.