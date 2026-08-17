Octavio Jorge Cortés Jiménez, señalado por la agresión contra una recepcionista del hotel Life Paradox de Santa Fe, fue detenido en Estados Unidos cuando intentaba ingresar de manera ilegal a San Diego, California.

La captura de Octavio Jorge Cortés Jiménez quien agredió a una recepcionista, ocurrió el miércoles 12 de agosto.

De acuerdo con información difundida en el programa de Ciro Gómez Leyva y por Radio Fórmula, Octavio Jorge Cortés Jiménez fue interceptado a las 2:16 de la madrugada por autoridades estadounidenses mientras viajaba en una lancha.

En la embarcación viajaban nueve migrantes en situación ilegal y, entre ellos, se encontraba Cortés Jiménez, quien presuntamente había pagado a un “pollero” para cruzar hacia Estados Unidos.

Octavio Cortés espera audiencia migratoria en Estados Unidos

Tras ser interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos, Octavio Jorge Cortés fue puesto a disposición de autoridades migratorias y permanece bajo custodia del ICE en el centro de detención Mesa Otay.

El abogado de la recepcionista explicó que Cortés no ha sido trasladado a México debido a que solicitó permanecer en Estados Unidos mientras se determina su situación migratoria.

Momento de la detención de Octavio Jorge Jiménez Cortés en Estados Unidos (Especial )

Se espera que este lunes 17 de agosto tenga una audiencia ante un juez de migración, aunque hasta el momento no se ha confirmado la hora.

En México, Octavio Jorge Cortés Jiménez cuenta con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, derivada de la agresión ocurrida el pasado 29 de junio.

Ante esto, la Fiscalía de la CDMX espera que sea deportado para iniciar el proceso penal correspondiente.