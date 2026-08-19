El caso de Octavio Jorge Cortés Jiménez dio un nuevo giro este 19 de agosto, luego de que se revelara que todavía no hay información sobre su paradero, pese a que autoridades de Estados Unidos habían determinado que sería deportado a México.
Octavio Jorge Cortés fue detenido en San Diego, California, cuando intentaba ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, y tras una audiencia realizada el 17 de agosto, se había determinado su traslado a la frontera para posteriormente ser entregado al Instituto Nacional de Migración (INM) y puesto a disposición de autoridades de la Ciudad de México tras agredir a una recepcionista.
Sin embargo, durante el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, se dio a conocer que, hasta el momento, Octavio Jorge Cortés Jiménez ha desaparecido de los registros y se desconoce su situación.
¿Dónde está Octavio Jorge Cortés? Desaparece de registros migratorios; autoridades no saben dónde está
Tal y como se reveló en el programa de Ciro Gómez Leyva, actualmente el nombre de Octavio Jorge Cortés ya no aparece en ningún centro de detención migratoria de Estados Unidos, ni tampoco se tiene registro de que esté bajo custodia o preso, mientras que las autoridades mexicanas no cuentan con información precisa sobre su ubicación.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), se mantenían atentos al momento en que Cortés fuera entregado a México y señalaron que informarían en cuanto ocurriera, pero hasta este 19 de agosto, no se ha comunicado oficialmente que haya sido deportado o detenido en territorio mexicano.
La situación resulta llamativa debido a que, pese a su detención tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos, ahora no existe información pública clara sobre dónde se encuentra.
Cabe mencionar que en México, Octavio Jorge Cortés tiene una orden de aprehensión por feminicidio en grado de tentativa, relacionada con la agresión contra una recepcionista en Santa Fe.
Hasta el momento, permanece la incertidumbre sobre qué ocurrió con Octavio Jorge Cortés y cuándo será localizado o entregado a las autoridades mexicanas.