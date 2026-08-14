Los abogados de Octavio Jorge Cortés, señalado como presunto agresor de la recepcionista del Hotel Park Life Paradox Santa Fe, promovieron un amparo indirecto contra una posible desaparición forzada, informó el periodista Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con el periodista, el recurso fue presentado luego de que Cortés fuera detenido en San Diego, California, Estados Unidos, señalado por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra la trabajadora del hotel en la CDMX.

Cabe recordar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó una ficha roja ante Interpol contra el empresario, luego de la agresión ocurrida el pasado 29 de junio de 2026 en el Hotel Park Life Paradox Santa Fe.

La agresión contra la recepcionista quedó registrada por las cámaras de seguridad del inmueble y posteriormente se difundieron imágenes del ataque a través de redes sociales.

¿Por qué la defensa de Octavio Jorge Cortés promovió un amparo indirecto?

Según Ciro Gómez Leyva, los abogados de Octavio Jorge Cortés promovieron un amparo indirecto contra una posible desaparición forzada.

El recurso estaría relacionado con el procedimiento que podría enfrentar en caso de ser deportado de Estados Unidos a México.

De acuerdo con la explicación difundida por el periodista, la defensa buscaría que, ante una eventual llegada de Cortés a territorio mexicano, opere una suspensión de oficio y de plano dentro del juicio de amparo.

No obstante, hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre el recurso, como la fecha exacta en que fue presentado y el juzgado que estaría a cargo del procedimiento.

Mientras tanto, Octavio Jorge Cortés permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses, a la espera de que se determine su situación migratoria y el eventual proceso para su regreso a México.

#ÚLTIMAHORA Abogados de Octavio Jorge Cortés, agresor de la recepcionista del Hotel Park Life Paradox Santa Fe, promovieron un amparo indirecto contra desaparición forzada para que, en caso de ser deportado a México, sea liberado de inmediato mediante una suspensión de oficio y… pic.twitter.com/FYygwnFSTm — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 14, 2026

Bertha Alcalde advierte que Octavio Jorge Cortés será detenido en México

Por su parte, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, informó que se realizan las gestiones correspondientes con las autoridades de Estados Unidos para lograr la deportación de Octavio Jorge Cortés.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la fiscal capitalina señaló que, una vez que Cortés sea trasladado a México, será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Hasta ahora, se desconoce el lugar exacto donde permanece detenido Octavio Jorge Cortés en Estados Unidos y la fecha en que podría concretarse su deportación a México.