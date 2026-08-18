Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que Octavio Jorge Cortés, agresor de una recepcionista, será deportado a México.

Tras una audiencia judicial celebrada en California, se confirmó la deportación de Octavio Jorge Cortés debido a que cuenta con un orden de captura en México por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Corte de Estados Unidos determinar deportar a Octavio Jorge Cortés; es buscado en México por agredir a una recepcionista

La Corte federal de San Diego, en California, Estados Unidos, determinó la deportación de Octavio Jorge Cortés para que rinda cuentas ante la justicia mexicana.

De acuerdo con la resolución de un juez, el agresor deberá ser escoltado hasta la zona fronteriza para ser entregado formalmente a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Detienen a Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario que agredió a una recepcionista en CDMX (@FiscaliaCDMX / X)

Octavio Jorge Cortés es buscado en México por agredir a una recepcionista el 29 de junio de 2026, cuando se encontraba en un hotel de la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México (CDMX).

Según se informó, Octavio Jorge Cortés fue detenido por agentes de migración cuando pretendía ingresar a Estados Unidos de manera ilegal por la vía marítima junto a 8 personas más.

Pese a la resolución, no se estipuló una fecha para su entrega, aunque de acuerdo con la información, esta podría ocurrir durante los próximos días.

Se espera que una vez sea entregado a las autoridades mexicanas, Octavio Jorge Cortés sea trasladado a la Fiscalía de la CDMX para ser presentado ante un juez.

Una vez que esto ocurra podría ser vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, así como dictarse prisión preventiva para que continúe con su proceso penal en detención.