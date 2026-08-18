Tras la detención de Octavio Jorge Cortés, se llevó a cabo una audiencia en San Diego, California, Estados Unidos el pasado 17 de agosto, donde autoridades estadounidenses determinaron su traslado a la frontera con México.

De acuerdo con lo revelado en el programa de Ciro Gómez Leyva, Octavio Jorge Cortés será entregado a integrantes del Instituto Nacional de Migración (INM) para posteriormente ser puesto a disposición de las autoridades de la Ciudad de México.

Fiscalía de CDMX ejecutará orden de aprehensión contra Octavio Jorge Cortés

Una vez que Octavio Jorge Cortés, quien agredió a una recepcionista en Santa Fe, se encuentre en territorio mexicano, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ejecutará la orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Posteriormente, Octavio Jorge Cortés será presentado ante un juez de control, en donde la audiencia inicial deberá realizarse de inmediato y el delito por el que es señalado contempla la posibilidad de prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Detienen a Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario que agredió a una recepcionista en CDMX (@FiscaliaCDMX / X)

El abogado de la víctima señaló que ella se encuentra preparada para enfrentar a su presunto agresor, mientras que se espera que Octavio Jorge Cortés sea vinculado a proceso tras su presentación ante las autoridades judiciales de la CDMX.

El caso continuará ahora en México, donde se determinará la situación jurídica de Octavio Jorge Cortés y el proceso que deberá enfrentar por los hechos que derivaron en la orden de aprehensión en su contra.