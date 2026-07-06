Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la Selección Mexicana luego de la eliminación en octavos de final del Mundial 2026 tras caer 2-3 frente a Inglaterra.

“Felicitar a la Selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol pero muy bien, nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la mañanera del 6 de julio, la presidenta de México destacó que el equipo de Javier Aguirre “nos dio muchas alegrías” y aseguró que “la selección vive en el corazón de las y los mexicanos”.

No obstante, Claudia Sheinbaum reconoció que en el México vs Inglaterra “faltó el último gol”, pero subrayó que esta fue “la mejor participación de cualquier selección en los mundiales” y pidió sentirse orgullosos.

Sheinbaum felicita a la selección por su participación en el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum aprovechó el inicio de su conferencia mañanera del 6 de julio para felicitar a la selección mexicana por su participación en el Mundial 2026.

La presidenta de México aseguró que, durante la participación, los jugadores de la selección “nos dieron mucha alegría”.

Asimismo, reconoció que, aunque “faltó el último gol”, jugaron muy bien y alegraron a todas y todos los mexicanos en los cinco encuentros que tuvieron en esta justa mundialista.

“Felicitar a la Selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol pero muy bien, nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos”, dijo Sheinbaum el 6 de julio de 2026.

El México vs Inglaterra terminó con un marcador 2-3, con lo que la selección mexicana perdió el pase a cuartos de final; Inglaterra se enfrentará a Noruega por el pase a semifinales.

Sheinbaum asegura que la Selección Mexicana dio su mejor participación en un Mundial

Por otra parte, Claudia Sheinbaum dijo que, aunque no es experta en fútbol, considera que esta selección mexicana dio “la mejor participación de cualquier selección en los mundiales”.

Por ello, reiteró que “tenemos que estar muy orgullosos” de los jugadores y de su desempeño en el Mundial 2026, en el que, luego de 40 años, México pasó a octavos de final.