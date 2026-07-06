Claudia Sheinbaum, presidenta de México, envió un mensaje de ánimo a la selección mexicana tras su derrota en el partido vs Inglaterra en el Estadio Ciudad de México que la deja fuera del Mundial 2026.

“¡Ánimo! A veces se gana y a veces se pierde, lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum dijo que lo logrado por la Selección Mexicana en este Mundial 2026 se quedará en el corazón de las y los mexicanos por siempre y que deben seguir adelante.

Sheinbaum presume anfitrionía de México tras derrota ante Inglaterra

Claudia Sheinbaum no solo envió un mensaje de apoyo por la derrota 3 a 2 ante Inglaterra, sino aprovechó para presumir la anfitrionía de México.

Dijo que todos los mexicanos y mexicanas demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo en el Mundial 2026.

También destacó un país alegre, unido y remató con un “¡Por siempre, vamos México!”.

Sheinbaum nuevamente apoyó a México acompañada del pueblo

Claudia Sheinbaum vio este partido México vs Inglaterra en Nezahualcóyotl, Estado de México, en un evento masivo acompañada del pueblo en la explanada central del municipio.

Estuvo acompañada de la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, y del alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.