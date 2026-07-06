Claudia Sheinbaum aplaudió el desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, asegurando que fue “la mejor participación de cualquier selección en los mundiales”.

“Ha sido la mejor participación de cualquier selección en los mundiales” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En su conferencia del 6 de julio, destacó que hablará con la FMF para una posible reunión con los jugadores y subrayó que los mexicanos deben sentirse orgullosos del equipo.

Tras la derrota 3-2 frente a Inglaterra, Claudia Sheinbaum envió un mensaje de ánimo: “a veces se gana y a veces se aprende”.

Claudia Sheinbaum: Selección Mexicana dio su mejor participación en un Mundial

Claudia Sheinbaum señaló que si bien no es experta en fútbol, considera que esta Selección Mexicana dio “la mejor participación de cualquier selección en los mundiales”.

Por ello, reiteró que “tenemos que estar muy orgullosos” de los jugadores y de su desempeño en el Mundial 2026, en el que, luego de 40 años, México pasó a octavos de final.

La presidenta de México destacó que los mundiales son “cada vez más demandantes” pero la selección mexicana desempeñó un gran papel.

“Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos del papel de la selección, la verdad, Yo ya tengo mis añitos, no es que sea experta en fútbol, pero la verdad creo que ha sido la mejor participación de cualquier selección en los mundiales” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A veces se gana y a veces se aprende: Sheinbaum anima a la Selección Mexicana

Tras el partido México vs Inglaterra, Claudia Sheinbaum envió un mensaje de ánimo a la Selección Mexicana.

Luego de la derrota 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Banorte, la presidenta le recordó a los jugadores que “a veces se gana y a veces se aprende” y les recordó que lo importante es haber representado a México con orgullo.