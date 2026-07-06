Julián Quiñones, la figura de la Selección Mexicana, quien anotó uno de los goles en la eliminación ante Inglaterra, salió de cambió y su ausencia fue cuestionada por la afición azteca.

La afición mexicana cuestionó la decisión del entrenador Javier Aguirre de sacar de la cancha del Estadio Banorte a Julián Quiñones al minuto 81, cuando México buscaba el gol del empate para forzar los tiempos extras.

Quiñones, el delantero naturalizado mexicano que anotó cuatro goles en el Mundial 2026, fue el jugador más peligroso en todo el torneo para México y por ello su salida fue muy cuestionada.

¿Por qué fue cambiado Julián Quiñones por Javier Aguirre?

El cambio de Julián Quiñones ante Inglaterra ocurrió cuando el marcador estaba 2-3 a favor del equipo europeo sobre México.

Guillermo Martínez sustituyó a Julián Quiñones en busca de darle frescura a la ofensiva de México, movimiento cuestionado por la afición azteca al tratarse del jugador más desequilibrante en la delantera verde.

Y la realidad fue que, ante la salida de Julián Quiñones, México careció de movilidad y desequilibrio en la delantera, pues la ofensiva se limitó a enviar centros al área ante una defensa inglesa bien plantada en su cancha.

Así fue el Mundial de Julián Quiñones con la Selección Mexicana

Julián Quiñones anotó el primer gol de México ante Sudáfrica, y con el tanto marcado ante los ingleses en los octavos de final, llegó a 4 anotaciones en el torneo.

A lo largo del torneo, Quiñones se consolidó como el atacante más determinante del esquema de Javier Aguirre, respondiendo tanto en fase de grupos como en duelos de eliminación directa.