La presidenta Claudia Sheinbaum verá el partido de México vs Inglaterra junto a la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez en la explanada del municipio de Nezahualcóyotl.

En videos que circulan en redes sociales se ve a Claudia Sheinbaum arribando a la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl acompañada de Delfina Gómez y el presidente municipal Adolfo Cerqueda.

Claudia Sheinbaum arribó al Neza Fut-fest en medio de la lluvia y en compañía de ciudadanos que acudieron al Palacio Municipal para ver el encuentro deportivo.

Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum apoyan a México desde el Fan Fest de Nezahualcóyotl. (Cortesía)

Claudia Sheinbuam ve el México vs Inglaterra con Delfina Gómez en Nezahualcóyotl

La presidenta de México acudió al municipio de Nezahualcóyotl a ver el partido de México vs Inglaterra acompañada de Delfina Gómez.

Claudia Sheinbaum estuvo en el Neza Fut-fest en la explanada del Palacio Municipal del municipio, donde estará viendo el partido junto a ciudadanos de Nezahualcóyotl.

Desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. ¡Vamos, México! pic.twitter.com/bJXywZeLD8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 6, 2026

La cuenta oficial de la presidenta de México compartió un video del municipio de Nezahualcóyotl donde se ve a los ciudadanos brindando sus porras a la Selección Nacional.

“Desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México ¡Vamos México!“, escribió Claudia Sheinbaum en su cuenta de X.

Adolfo Cerqueda compartió fotos del Neza Fut-fest donde se puede ver a la presidenta de México conviviendo con los ciudadanos.

Claudia Sheinbaum acudió a Nezahualcóyotl para ver el partido de México vs Inglaterra (X/@Adolfo_Cerqueda)

Nezahualcóyotl recibe a Claudia Sheinbaum

Adolfo Cerqueda compartió un mensaje para Claudia Sheinbaum en X: “Nos llena de orgullo recibir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaumy a nuestra gobernadora Delfina Gómez”.

El presidente municipal de Nezahualcóyotl expresó su agradecimiento a Claudia Sheinbaum por elegir al municipio para acudir a ver el partido de México vs Inglaterra.

“Vivamos esta fiesta del futbol con entusiasmo y responsabilidad, cuidándonos unas y unos a otros y demostrando que en Neza sabemos celebrar en un ambiente familiar “, expresó Adolfo Cerqueda.