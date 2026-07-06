La presidenta Claudia Sheinbaum verá el partido de México vs Inglaterra junto a la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez en la explanada del municipio de Nezahualcóyotl.
En videos que circulan en redes sociales se ve a Claudia Sheinbaum arribando a la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl acompañada de Delfina Gómez y el presidente municipal Adolfo Cerqueda.
Claudia Sheinbaum arribó al Neza Fut-fest en medio de la lluvia y en compañía de ciudadanos que acudieron al Palacio Municipal para ver el encuentro deportivo.
Claudia Sheinbuam ve el México vs Inglaterra con Delfina Gómez en Nezahualcóyotl
La presidenta de México acudió al municipio de Nezahualcóyotl a ver el partido de México vs Inglaterra acompañada de Delfina Gómez.
Claudia Sheinbaum estuvo en el Neza Fut-fest en la explanada del Palacio Municipal del municipio, donde estará viendo el partido junto a ciudadanos de Nezahualcóyotl.
La cuenta oficial de la presidenta de México compartió un video del municipio de Nezahualcóyotl donde se ve a los ciudadanos brindando sus porras a la Selección Nacional.
“Desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México ¡Vamos México!“, escribió Claudia Sheinbaum en su cuenta de X.
Adolfo Cerqueda compartió fotos del Neza Fut-fest donde se puede ver a la presidenta de México conviviendo con los ciudadanos.
Nezahualcóyotl recibe a Claudia Sheinbaum
Adolfo Cerqueda compartió un mensaje para Claudia Sheinbaum en X: “Nos llena de orgullo recibir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaumy a nuestra gobernadora Delfina Gómez”.
El presidente municipal de Nezahualcóyotl expresó su agradecimiento a Claudia Sheinbaum por elegir al municipio para acudir a ver el partido de México vs Inglaterra.
“Vivamos esta fiesta del futbol con entusiasmo y responsabilidad, cuidándonos unas y unos a otros y demostrando que en Neza sabemos celebrar en un ambiente familiar “, expresó Adolfo Cerqueda.