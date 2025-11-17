Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que no la van a debilitar por los insultos que lanzaron contra ella en la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre.

Durante su conferencia mañanera de este 17 de noviembre, Claudia Sheinbaum aclaró que al contrario, la hacen “más fuerte”, porque tiene el respaldo del pueblo y que está bien si no le cae a algunas personas.

“Creen que nos van a debilitar, que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan, no, más fuerte, ustedes creen que esos gritos, leperadas, me van a hacer algo, no, que estamos fuertes con el pueblo” Claudia Sheinbaum

🔴“¿Creen que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan?, no. ‘¡Más fuerte soy, más fuerte!’. ¿Ustedes creen que esos gritos y leperadas me van a hacer algo?, ¡no!”, reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum luego de la marcha convocada por la #GeneraciónZ.



Claudia Sheinbaum pide investigar amenazas a policías durante marcha de la Generación Z

Claudia Sheinbaum señaló que se debe investigar a quienes amenazaron a los policías, en referencia a un hombre que les gritó “van a morir” y “venimos armados” quien presuntamente era parte de la marcha de la Generación Z.

También dijo que se debe investigar a quien pertenecen esos grupos y sobre todo hizo un llamado a no usar la violencia como la que se registró en la marcha de la Generación Z.

La presidenta dijo que “no ayuda nada” azuzar a que ocurra más violencia.

Claudia Sheinbaum señala que el pueblo es feliz con su presencia: “no nos vamos a rajar nunca”

Claudia Sheinbaum dijo que en su gira en Campeche el pueblo, y sobre todo las mujeres, estaban felices con su presencia.

Dijo que ello se repite en el resto de los estados del país, cuando viaja en carretera e incluso en el Centro Histórico de la CDMX.

Recordó que “nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos da el pueblo, no nos vamos a rajar nunca”.