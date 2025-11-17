Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que no la van a debilitar por los insultos que lanzaron contra ella en la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre.
Durante su conferencia mañanera de este 17 de noviembre, Claudia Sheinbaum aclaró que al contrario, la hacen “más fuerte”, porque tiene el respaldo del pueblo y que está bien si no le cae a algunas personas.
“Creen que nos van a debilitar, que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan, no, más fuerte, ustedes creen que esos gritos, leperadas, me van a hacer algo, no, que estamos fuertes con el pueblo”Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum pide investigar amenazas a policías durante marcha de la Generación Z
Claudia Sheinbaum señaló que se debe investigar a quienes amenazaron a los policías, en referencia a un hombre que les gritó “van a morir” y “venimos armados” quien presuntamente era parte de la marcha de la Generación Z.
También dijo que se debe investigar a quien pertenecen esos grupos y sobre todo hizo un llamado a no usar la violencia como la que se registró en la marcha de la Generación Z.
La presidenta dijo que “no ayuda nada” azuzar a que ocurra más violencia.
Claudia Sheinbaum señala que el pueblo es feliz con su presencia: “no nos vamos a rajar nunca”
Claudia Sheinbaum dijo que en su gira en Campeche el pueblo, y sobre todo las mujeres, estaban felices con su presencia.
Dijo que ello se repite en el resto de los estados del país, cuando viaja en carretera e incluso en el Centro Histórico de la CDMX.
Recordó que “nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos da el pueblo, no nos vamos a rajar nunca”.