La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, ha confirmado detenciones por tentativa de homicidio tras la marcha de Generación Z sucedida el pasado sábado 15 de noviembre.

“Las 18 personas detenidas por el Ministerio Público están remitidas por casos muy particulares por tentativa de homicidios, resistencia a particulares y robo; y los demás casos por lesiones en distintos grados”. Bertha Alcalde, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México

De acuerdo con Bertha Alcalde, de 39 años de edad, 18 personas fueron detenidas y remitidas por diversos delitos, entre los que destacan tentativa de homicidio; así como resistencia de particulares, robo y lesiones en distintos grados.

Se precisó que de las 18 personas detenidas, 3 son señaladas por tentativa de homicidio, 5 más por resistencia; 2 por casos por lesiones y robo; y 8 por lesiones.

Asimismo, la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde aseguró que la institución continuará investigando “con estricto apego a la ley, garantizando todos los derechos de las personas involucradas y fortaleciendo la coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos y procurar la justicia”.

Se investiga a policías tras marcha de Generación Z en CDMX

Así como las detenciones a civiles por marcha de Generación Z, también se dio a conocer que se investiga a policías.

Por lo que se ha abierto una investigación por denuncias contra policías por mala actuación y abusos.

Se precisó que son 18 policías los investigados por presuntas agresiones y abuso de fuerza contra manifestantes y periodistas durante la marcha de la Generación Z.

De los policías investigados por marcha de Generación Z ya son 7 elementos los que fueron suspendidos de manera temporal.