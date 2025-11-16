Claudia Sheibaum, presidenta de México, se pronunció contra la violencia en la Marcha de la Generación Z de este 15 de noviembre.

“El pueblo dice que no”, señaló desde Centro, Tabasco, a la vez que aseguró que la paz en México se construye entre el pueblo y gobierno.

“Quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no, juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz”

Claudia Sheinbaum reitera independencia de México y rechazo al intervencionismo

Claudia Sheinbaum se lanzó contra quienes no tienen apoyo popular y buscan intervención de Estados Unidos.

En ese marco, insistió en que México no es colonia de nadie y que es un país libre, soberano e independiente.

“Por eso, cuando alguien que no tiene apoyo popular, anda buscando apoyo en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos México es una país libre, independiente y soberano, no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”

Durante su discurso en Tabasco, Claudia Sheinbaum dijo nuevamente que no se va a deslindar del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como muchos lo esperan y que seguirá el camino de la transformación.

Además, resaltó que en su trabajo como presidenta tampoco se va a divorciar el gobierno del pueblo y que no hay fuerza que los detenga cuando están juntos.

Saldo de lesionados en Marcha de la Generación Z: 14 policías sigue heridos

Sobre el resultado de la violencia en la Marcha de la Generación Z, 26 policías ya fueron dados de alta y 14 siguen hospitalizados sin que su vida corra peligro.

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) agradeció la valentía de los 40 policías lesionados al enfrentar a grupos violentos.

En redes sociales se han presentado críticas sobre la ausencia de ciudadanos lesionados.