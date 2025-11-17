El diputado local de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, condenó la violencia registrada en la marcha de la Generación Z en la que participó como ciudadano.

El diputado del Movimiento del Sombrero, fundado por Carlos Manzo y cuya muerte fue parte de los motivos de protesta, también dijo que esa violencia fue un “circo” porque ya estaba iniciada antes de que llegaran al Zócalo CDMX y por gente que no era parte de la marcha.

Así lo dijo en el programa de radio de Azucena Uresti en Grupo Fórmula tras la marcha llevada a cabo el 15 de noviembre.

“Violencia es violencia… lo dejé en un video… allá está la violencia… eran personas que no venían en la marcha porque nosotros la veníamos encabezando… todo un circo pero muy bonito… el cariño de la gente… valió mucho la pena” Carlos Bautista Tafolla. Diputado independiente

Bautista Tafolla asegura que violencia en marcha de la Generación Z fue un autoataque

Carlos Bautista Tafolla resaltó que la marcha de la Generación Z fue pacífica en la mayor parte del recorrido y que al llegar al Zócalo CDMX fue cuando se tornó violenta por parte de externos.

Fuera de la violencia, se dijo satisfecho debido a que hubo mucha participación ciudadana como la que hubo en días pasados en Uruapan, Michoacán.

Para el diputado local del Movimiento del Sombrero, fue un autoataque para deslegitimar la marcha de la Generación Z.

“Para mi fue como una trampa o algo así porque marchamos con paz tal y como lo hicimos en Uruapan, todo iba perfecto y cuando llegamos al asta bandera ya había mucha gente y eso que éramos de los que íbamos encabezando la marcha… había muchísima gente y ya se estaban peleando, yo lo veo como un autoataque como de disuasión de toda la gente… era un circo eso…” Carlos Bautista Tafolla. Diputado independiente

El legislador local y cercano a Carlos Manzo dijo que en la marcha de la Generación Z participaron médicos, madres buscadoras, ciudadanos y más.

Tafolla se retiró de la marcha de la Generación Z debido a violencia

El video al que hizo referencia en el que se retiró, circuló en redes sociales con declaraciones en las que ya adelantaba un autoataque.

Me retiro “porque ya empezaron algunos grupos agresivos, a veces se autoatacan para decir que somos nosotros”, dijo.