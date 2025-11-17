Este lunes 17 de noviembre durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, pidió investigar si es que hubo grupos violentos pagados en la marcha de la Generación Z.

“Pero lo quisieron levantar en las redes igual que quisieron levantar la campaña de la marcha, es que los jóvenes están contra la transformación y que fueron reprimidos” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pide investigar si hubo grupos violentos en la marcha de la Generación Z

Durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum de este lunes 17 de noviembre, se tocó el tema de las agresiones durante la marcha de la Generación Z.

Por lo que reveló que pidió a la Fiscalía de la CDMX investigar si hubo grupos violentos pagados.que se vivieron durante la marcha de la Generación Z.

Asimismo, Claudia Sheinbaum denunció una campaña en contra del gobierno para acusarlos de reprimir a los jóvenes durante la marcha de la Generación Z:

Claudia Sheinbaum también cuestionó el porqué el grupo violento de la marcha de la Generación Z se fue contra la policía, además de revelar que quienes apoyaban el movimiento en redes, eran cuentas internacionales para “apoyar esta narrativa que en México se reprime a los jóvenes”.

“México no reprime a los jóvenes, al revés; les damos becas, les damos escuelas, trabajo. Abrazamos a los jóvenes y los escuchamos si hay alguna demanda legitima justificada, pues hay que escuchar a los jóvenes, pero esta violencia ¿de dónde vino? Pedí a la fiscal de la CDMX que es muy importante que se investigue quienes son estos grupos, ¿por qué esta violencia? ¿están pagados?” Claudia Sheinbaum

Pues de acuerdo con Claudia Sheinbaum, lo que llamó la atención de la marcha de la Generación Z, fue el grupo violento que llegó al Zócalo de la Ciudad de México en donde “la mayoría no eran jóvenes”.