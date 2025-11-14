La Generación Z impulsa una marcha convocada para el próximo 15 de noviembre en diferentes ciudades de México; otros países com Canadá, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos, se han sumado.

Previo a la marcha, la cuenta, generaciónz_mx compartió el pliego petitorio de 12 puntos que tienen la convicción de la gente.

Asimismo, su pliego afirma que la ciudadanía “ha sido relegada a un papel meramente simbólico” y que no es tomada en cuenta para las decisiones reales.

Generación Z tiene estas 12 solicitudes para la marcha del 15 de noviembre

La Generación Z compartió sus 12 puntos del pliego petitorio que imúlsa la marcha del 15 de noviembre. Los puntos son: