La Generación Z impulsa una marcha convocada para el próximo 15 de noviembre en diferentes ciudades de México; otros países com Canadá, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos, se han sumado.
Previo a la marcha, la cuenta, generaciónz_mx compartió el pliego petitorio de 12 puntos que tienen la convicción de la gente.
Asimismo, su pliego afirma que la ciudadanía “ha sido relegada a un papel meramente simbólico” y que no es tomada en cuenta para las decisiones reales.
Generación Z tiene estas 12 solicitudes para la marcha del 15 de noviembre
La Generación Z compartió sus 12 puntos del pliego petitorio que imúlsa la marcha del 15 de noviembre. Los puntos son:
- Mecanismo ciudadano de revocación. Con un procedimiento de revocación inmediata del mandato del o la Jefa de Estado, separado de cualquier elección ordinaria que se active por iniciativa ciudadana y no de los partidos.
- Elección directa del sustituto por la ciudadanía. la persona que sustituya debe ser elegida mediante la votación ciudadana extraordinaria, sin intervención de partidos.
- Prohibición de injerencia partidista en el proceso de sustitución. Que los partidos, bloques legislativos y poder Ejecutivo tengan prohibido intervenir en la selección de candidaturas.
- Blindaje contra la compra y coacción del voto. Prohibición del uso de becas o apoyos con fines electorales; su uso se debe castigar con severidad
- Creación de Organismo Ciudadano de Transparencia Total. Con facultades para obligar a los 3 niveles de gobierno a publicar de manera clara y accesible la información de gastos, contratos, presupuesto y decisiones relevantes.
- Creación de Organismo Independiente de Auditoría: Con autonomía y facultades para auditar sin restricciones a las instituciones del Estado, empresas públicas y programas sociales.
- Reforma profunda del sistema de justicia. Convocatoria a un Consejo Ciudadano de Justicia para revisar y reformar a fondo el sistema judicial, con garantía de la independencia, profesionalismo y acceso real a la justicia.
- Mejora de la representación popular en el Congreso. El Consejo Ciudadano de Justicia deberá proponer un nuevo modelo de representación en el Congreso de la Unión con reducción de privilegios y garantice la voz de las regiones, pueblos originarios y juventudes.
- Desmilitarización de la seguridad interna. Que las fuerzas encargadas de la seguridad en el país sean dirigidas y supervisadas por civiles profesionalizados y sujetos a auditorías constantes.
- Fortalecimiento de la seguridad local.Incremento del presupuesto de los municipios destinado a seguridad pública, evitando que el gobierno central los utilice para premiar lealtades políticas.
- Participación de voces con autoridad moral. Los consejos podrán invitar a personas de manera honoraria con reconocida trayectoria ética como una voz en deliberaciones que no pueda recibir un cargo y privilegio por ello.
- Consulta pública para ampliar el pliego a 15 puntos. El pliego petitorio puede ampliarse a máximo 15 demandas con consultas abiertas a la ciudadanía.