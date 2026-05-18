La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el megaproyecto “Perfect Day México”, impulsado por Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo no avanzará si representa un riesgo para el arrecife de coral y el ecosistema marino de la región.

“No debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante, particularmente para los arrecifes” Claudia Sheinbaum

Semarnat evalua proyecto para el futuro de Mahahual

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mantiene bajo análisis la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, que contempla más de 82 hectáreas, infraestructura para recibir hasta 24 mil cruceristas diarios y atracciones como un parque acuático temático en Mahahual, Quintana Roo.

Ambientalistas, incluyendo Greenpeace, han alertado sobre posibles daños a manglares, fauna protegida y los frágiles ecosistemas marinos de la Costa Maya.

Sheinbaum señaló que algunas críticas responden a la protección real del medio ambiente y que la Semarnat definirá las condicionantes necesarias o, en su caso, la reubicación del desarrollo.

El anuncio ocurre en medio de protestas y llamados de organizaciones civiles y políticos locales para rechazar el proyecto, que inicialmente había sido presentado como una gran inversión turística vinculada al Tren Maya.

“No vamos a hacer nada que ponga en riesgo al equilibrio ecológico de esa zona. Vamos a esperar a Semarnat porque es a quien le corresponde que de su resultado del estudio que plantearon, pero decirlle a todos aquellos que están preocupados de esta situación, que el gobierno no va a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema en esa zona.” Claudia Sheinbaum

Es por eso que la presienta Claudia Sheinbaum aseguró que priorizó la conservación del patrimonio natural sobre el desarrollo a cualquier costo.

Expertos y residentes de Mahahual destacan que el arrecife es uno de los principales atractivos de la zona y su deterioro podría afectar el turismo sostenible a largo plazo.

Mientras tanto, Royal Caribbean ha defendido que operará bajo estándares ambientales, aunque aún no cuenta con autorizaciones definitivas.

Este posicionamiento de Sheinbaum refuerza el compromiso de su gobierno con la agenda ambiental, equilibrando inversión extranjera y preservación de los recursos naturales en el sureste mexicano.

Por lo que la decisión final de Semarnat será clave para definir el destino de “Perfect Day” en las próximas semanas.