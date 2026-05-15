Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se habría entregado en Nueva York y no en un consulado de Estados Unidos en Europa, como se reportó inicialmente en versiones extraoficiales.
Los primeros reportes señalaban que Díaz Vega habría acudido a una representación diplomática estadounidense en Europa para ponerse a disposición de las autoridades de ese país.
Sin embargo, nuevas versiones indican que la entrega de Enrique Díaz Vega, señalado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado, habría ocurrido en Nueva York.
Este viernes 15 de mayo comenzó a circular información de que Enrique Díaz, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, se entregó en un consulado de Estados Unidos en Europa.
Información reciente señala que el exfuncionario se habría entregado en Nueva York y no en Europa, como lo indicaron las versiones extraoficiales. Sin embargo, aún no se esclarece su detención.
El gobierno de Estados Unidos ya había solicitado a México la detención con fines de extradición de Enrique Díaz para que el exfuncionario fuera juzgado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad no ha confirmado oficialmente su situación jurídica ni el sitio exacto donde Enrique Díaz se entregó, así como informó el caso de Gerardo Mérida.
Por otra parte, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció este viernes ante una corte federal en Manhattan y se declaró no culpable de cargos de narcotráfico.